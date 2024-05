W oświadczeniu wydanym w sobotę na zakończenie spotkania w miejscowości Stresa nad jeziorem Maggiore ministrowie podkreślili: „Czynimy postępy w naszych dyskusjach na temat możliwych dróg, by przyspieszyć nadzwyczajne zyski pochodzące z zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, zgodnie z prawem międzynarodowym i naszymi systemami prawnymi po to, by przedstawić opcje przekazania dodatkowego finansowania w ramach wsparcia dla Ukrainy naszym przywódcom w perspektywie czerwcowego szczytu w Apulii”.

Szefowie resortów finansów i banków centralnych zaznaczyli: „Powtarzamy, że zgodnie z naszymi systemami prawnymi, suwerenne aktywa Rosji w naszej jurysdykcji pozostaną zamrożone, dopóki Rosja nie zapłaci za szkody wyrządzone Ukrainie”.

Odnosząc się do konfliktu na Bliskim Wschodzie uczestnicy spotkania dodali w komunikacie końcowym: „Prosimy Izrael o podjęcie koniecznych kroków, by zagwarantować to, aby usługi bankowe między bankami izraelskimi i palestyńskimi pozostały w mocy tak, aby kontynuowano kluczowe transakcje finansowe i handlowe oraz niezbędne usługi”.

Ponadto uczestnicy obrad G7 dodali, że „z największą stanowczością” potępiają „brutalny atak terrorystyczny” Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. Wyrazili też głębokie zaniepokojenie „niszczycielskim i rosnącym kryzysem humanitarnym w Gazie”. „Konieczne są pilne działania; będziemy dalej współpracować, by dostarczyć pomoc humanitarną” - zadeklarowali ministrowie finansów i prezesi banków centralnych państw G7. (PAP)