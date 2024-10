Wyniki wyborów prezydenckich w Mołdawii

W niedzielnych wyborach prezydenckich ubiegająca się o reelekcję Maia Sandu zdobyła pierwsze miejsce z wynikiem 42,4 proc. głosów (po zliczeniu głosów z 99,8 proc. komisji). W drugiej turze 3 listopada zmierzy się z Alexandrem Stoianoglo, który zdobył 26 proc.

Wynik referendum o eurointegracji

Po zliczeniu przez Centralną Komisję Wyborczych 100 proc. głosów oddanych w referendum, dotyczącym wpisania do mołdawskiej konstytucji eurointegracji jako strategicznego celu państwa, zwolennicy odpowiedzi na „tak” wygrali, ale z minimalną przewagą 50,46 proc. i to przede wszystkim dzięki ogromnej mobilizacji diaspory. Głosowało ponad 1,48 mln osób.

„Dla Mai Sandu i sił proeuropejskich to jest sygnał ostrzegawczy” – mówi PAP Curararu z think tanku Watchdog.md.

Sygnał ostrzegawczy dla sił proeuropejskich

Dodaje jednocześnie, że „jest lepiej, niż mogło być, bo pierwsze wyniki częściowe pokazywały dużą przewagę odpowiedzi na +nie+ w referendum+”.

Według Curararu brak wyraźnej przewagi zwolenników referendum będzie wykorzystywany przez przeciwników eurointegracji.

Rosyjskie wpływy i oskarżenia o przekupstwo w wyborach

Przypomina jednak, że w wyborach doszło do bezprecedensowych przekupstw z wykorzystaniem pieniędzy z Rosji, których celem miało być według władz w Kiszyniowie nawet 300 tys. wyborców. „To zagrożenie nie zniknie niestety ani w przypadku drugiej tury (wyborów prezydenckich - PAP), ani w czasie przyszłorocznych wyborów parlamentarnych” - ocenia. Przyznaje, że pośrednio przyczyniają się do tego niewystarczająco skuteczny system sądowniczy i organy ścigania.

„Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to myślę, że ten wynik otrzeźwił Maię Sandu oraz jej ekipę, i mam nadzieję, że zmobilizuje on stronę proeuropejską do bardziej aktywnych działań przed drugą turą, przede wszystkim do lepszej komunikacji ze społeczeństwem” – dodaje analityk.

Zdaniem eksperta głównym czynnikiem mobilizującym dla wyborców, którzy opowiadają się za Sandu i wstąpieniem Mołdawii do UE, stanie się przed drugą turą wyborów prezydenckich „szok związany z tym, jak wielu ludzi opowiedziało się przeciw”.

Z Kiszyniowa Justyna Prus (PAP)