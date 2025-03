Rosyjskie Mi-35P wycofane i sprzedane Serbii

Cypr wycofał wszystkie rosyjskie helikoptery szturmowe Mi-35P w listopadzie 2023 roku. Łącznie było to 11 maszyn, które trafiły do Serbii. Decyzja o wymianie floty zapadła w 2022 roku, kiedy Cypr podpisał z Airbusem kontrakt na sześć śmigłowców H145M, z opcją na kolejne sześć egzemplarzy. Powodem była zarówno potrzeba modernizacji sprzętu, jak i uniezależnienia się od rosyjskich dostawców objętych sankcjami. Warto zauważyć, że Polska w tym samym czasie, co Cypr podejmowała decyzję o wymianie swoich poradzieckich Mi-24 (wcześniejsza wersja Mi-35). Jednak w naszym kraju zdecydowano się zakupić w ich miejsce ciężkie, jednozadaniowe i niezwykle kosztowne helikoptery szturmowe Ah-64. Czas pokaże czy nasze podejście się opłaciło.

Nowe helikoptery – lżejsze i bardziej uniwersalne

H145M to lekki śmigłowiec wielozadaniowy przystosowany do użytku wojskowego. Może być wykorzystywany do transportu żołnierzy, misji rozpoznawczych, ewakuacji medycznej, operacji specjalnych oraz lekkiego wsparcia ogniowego. Zaletą maszyny jest możliwość szybkiej rekonfiguracji – na przykład z wersji bojowej na transportową.

Użytkownicy śmigłowca Airbus na całym świecie

Maszyny z rodziny H145 są już wykorzystywane przez armie kilkunastu krajów. Niemcy używają ich w wersjach ratowniczych i specjalnych, a armia USA eksploatuje je jako UH-72 Lakota – łącznie niemal 500 sztuk. Wśród innych użytkowników znajdują się m.in. Serbia, Węgry, Luksemburg, Tajlandia, Honduras, Ekwador oraz – od niedawna – Belgia, Irlandia i Brunei.

Zakupiony przez Cypr H145M został wyposażony w cyfrowy system awioniki Helionix oraz dwa silniki Turbomeca Arriel 2E. System FADEC umożliwia automatyczne sterowanie jednostkami napędowymi, co zwiększa niezawodność i ułatwia obsługę. Atutem maszyny Airbusa jest niski poziom hałasu, co sprzyja jej wykorzystaniu w działaniach specjalnych i miejskich.