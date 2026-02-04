Armaty z okrętów na kołach

Hystrix 76 ADS to najnowszy członek nowo powstałej rodziny systemów obrony naziemnej o nazwie Hystrix – po łacinie „jeż”. Jego sercem jest znana armata morska kal. 76/62 mm, dotąd instalowana na pokładach fregat i korwet. W wersji „SP” (SovraPonte), całkowicie nadpokładowej, idealnie nadaje się do montażu na przyczepach czy platformach mobilnych. Prototyp systemu trafi na testy jeszcze przed końcem roku. Zamontowany na dwuosiowej przyczepie z hydraulicznymi stabilizatorami, Hystrix przypomina z wyglądu mobilną wieżę strażniczą. Przód pojazdu mieści elektronikę kierowania ogniem, systemy komunikacyjne oraz własny generator. Całość pracuje w pełni zdalnie, a informacje o stanie systemu i zapasie amunicji trafiają do centrum dowodzenia w czasie rzeczywistym.

Mniejszy, ale groźniejszy niż wygląda

Działo może obracać się o 360° i strzelać w zakresie od -5° do +85°. W pełni załadowany magazyn mieści 36 nabojów, a sam system korzysta z wielu typów amunicji – od klasycznych odłamkowo-burzących po nowoczesne pociski kierowane. Co ważne, użycie amunicji DART wymaga specjalnego zestawu naprowadzającego Davide, który w nowej wersji – Davide Plus – zapewni pełną autonomię ogniową po otrzymaniu danych o celu.

Podczas testów we włoskiej La Spezii system z powodzeniem neutralizował małe drony klasy 1, detonując zaledwie 2–3 metry od celu. Efektywność ognia potwierdzono również w scenariuszach z rojami dronów – jedna eksplozja 76 mm pocisku potrafi unieszkodliwić kilka celów naraz.

Lekki „jeż” do zadań specjalnych

Mimo wielu zalet, wersja podstawowa waży około 7 ton i nie nadaje się do szybkiego przemieszczania po polu walki. Dlatego Leonardo opracowuje wersję Hystrix 76 ADS Light – lżejszą o połowę, ale nadal groźną. Nowy wariant wykorzystuje elementy z istniejących systemów: od Compacta po Super Rapido. Strzela z mniejszą szybkostrzelnością (100 pocisków/min), mieści około 40 pocisków, a waży poniżej 4 ton. To odpowiedź na potrzeby mobilnych jednostek operujących w trudnym terenie lub wymagających szybkiej relokacji. Choć lżejszy, „mały jeż” zachowuje pełen zakres ruchu i zdolność do integracji z sieciami dowodzenia.

Michelangelo Dome – wielowarstwowa tarcza nowej generacji

Hystrix 76 ADS to element większego systemu – Michelangelo Dome, zaprezentowanego przez Leonardo pod koniec 2025 roku. Ten jak twierdzi producent "modularny, skalowalny i wielodomenowy" system obrony integruje różne czujniki i efektory, tworząc pierwszą warstwę ochronną zwaną „Dead Zone” – strefą, w której zagrożenia są eliminowane punktowo.

Zintegrowana architektura C5 umożliwia błyskawiczną reakcję na zagrożenia – od dronów po pociski manewrujące. Wojna z powietrza wkracza w nową erę, w której klasyczna artyleria zyskuje drugie życie.