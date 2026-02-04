Zatrzymano statek u wybrzeży Estonii. Załoga nie stawiała oporu

Estońskie służby zatrzymały statek Baltic Spirit płynący z Ekwadoru we wtorek wczesnym wieczorem w pobliżu wyspy Naissaar, kilkanaście kilometrów na północ od Tallinna. Jednostka specjalna policji zeszła na pokład ze śmigłowca. Statek wpłynął na estońskie wody w celu uzupełnienia zapasów paliwa.

Według informacji posiadanych przez estońską marynarkę wojenną, statek nie jest częścią rosyjskiej "floty cieni" ani też nie podlega sankcjom Unii Europejskiej. "Załoga w momencie operacji nie stawiała oporu" – podkreślono w komunikacie władz.

Trwa kontrola. Załoga to sami Rosjanie

Jak podało radio ERR obecnie organy przeprowadzają inspekcje na pokładzie 188-metrowego kontenerowca. Trwają też czynności dochodzeniowe, których celem jest sprawdzenie, czy statek nie transportuje na przykład narkotyków.

– Nie jest to mały statek. Ma dużą liczbę kontenerów, a wszystkie wymagają kontroli – powiedział dowódca policyjnej jednostki specjalnej K-Commando Marek Aas. Ujawnił, że Baltic Spirit ma 23-osobową załogę – wszyscy jej członkowie są obywatelami Rosji.