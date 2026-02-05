Koniec zobowiązań z Nowego START

„W obecnych okolicznościach wychodzimy z założenia, że strony Traktatu Nowy START nie są już związane żadnymi zobowiązaniami (…) i mają (…) swobodę wyboru dalszych działań” – napisało MSZ Rosji w komunikacie, którego treść za miejscowymi mediami przytacza Reuters.

Reklama

W dokumencie podkreślono też, że „Federacja Rosyjska zamierza działać odpowiedzialnie i rozważnie (…) w zakresie zbrojeń strategicznych”. Zgodnie z komunikatem, podstawą tych działań będzie „dogłębna analiza polityki militarnej USA i ogólnej sytuacji strategicznej”.

Decyzja USA jest „błędna i godna ubolewania”

Rosyjskie MSZ nazwało zarazem „błędną i godną ubolewania” decyzję władz USA o tym, że nie będą już przestrzegać limitów, jeśli chodzi o liczbę pocisków i głowic nuklearnych, o których mowa w wygasającym w czwartek, 5 lutego, traktacie.

Moskwa zaznaczyła, że nie otrzymała jeszcze z Waszyngtonu formalnej odpowiedzi na swoją propozycję w sprawie dalszego przestrzegania Nowego START-u. Rosyjskie MSZ stwierdziło, że Rosja jest gotowa podjąć „zdecydowane, wojskowo-techniczne środki zaradcze w celu złagodzenia potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego”.

"Poważny moment dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał w środę Stany Zjednoczone i Rosję do szybkiego „porozumienia się” w sprawie nowego traktatu o rozbrojeniu jądrowym, ponieważ wygaśnięcie dotychczasowego układu New START, oznacza „poważny moment dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Zaprzepaszczenie osiągnięć w zakresie kontroli zbrojeń „nie mogło nastąpić w gorszym momencie – ryzyko użycia broni jądrowej jest najwyższe od dziesięcioleci” – zauważył Guterres i wezwał „oba państwa do niezwłocznego powrotu do stołu negocjacyjnego i uzgodnienia nowych ram”.

„Po raz pierwszy od ponad pół wieku mamy do czynienia ze światem bez żadnych wiążących ograniczeń dotyczących strategicznych arsenałów jądrowych Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki – dwóch państw, które posiadają zdecydowaną większość światowego arsenału broni jądrowej” – oświadczył Guterres.

Czego dotyczył Traktat Nowy START?

Wygasający w czwartek Traktat Nowy START dotyczy redukcji arsenałów broni atomowej, a USA i Rosja zawarły go na 15 lat. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o wznowieniu rozmów na temat przedłużenia porozumienia, co – w opiniach wielu komentatorów – może spowodować nowy wyścig zbrojeń nuklearnych.