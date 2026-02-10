Zapowiedź nowych dostaw pojawiła się w kluczowym momencie. Kilka dni temu prezydent Ukrainy przyznał, że armia zmaga się z poważnymi brakami w systemie obrony powietrznej na zachodzie kraju. Francja odpowiedziała szybko. Paryż ogłosił, że kolejna flota Mirage 2000 jest już przygotowana do transportu.

Reklama

Francja wysyła kolejne myśliwce Mirage 2000. Ukraińcy zacierają ręce

Decyzję ogłoszono m.in. przy okazji rozmów minister sił zbrojnych i spraw weteranów Francji Catherine Vautrin z ukraińskim ministrem Mychajłem Fiodorowem. Spotkanie zakończyło się również podpisaniem listu intencyjnego dotyczącego wspólnej produkcji uzbrojenia na terytorium obu państw. Dodatkowo Ukraina otrzyma nowoczesne systemy obrony powietrznej SAMP/T.

Francuskie Mirage 2000-5F po raz pierwszy pojawiły się nad Ukrainą 3 marca 2025 roku. Zaledwie pięć dni później, wspólnie z amerykańskimi F-16, weszły do akcji podczas jednego z największych rosyjskich ataków rakietowych. Wówczas siły Kremla wykorzystały 25 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-102, jeden Ch-90, osiem rakiet Kalibr, trzy S-300, osiem pocisków Raduga Ch-59 oraz 194 drony. Myśliwce Mirage i F-16 spisały się wyśmienicie, powstrzymując rakiety, które miały uderzyć w centra miast.

Francuskie bestie polują na Rosjan. Myśliwce Mirage 2000 zyskały sławę

Od tamtej pory myśliwce Mirage 2000 zyskały na Ukrainie miano "powietrznych bestii". Z danych ukraińskich sił zbrojnych wynika, że maszyny zneutralizowały już setki rosyjskich pocisków i dronów. Ich obecność ma również wymiar symboliczny. Miesiąc temu armia opublikowała pierwsze w historii szczegółowe zdjęcie Mirage’a 2000 w ukraińskim malowaniu, podkreślając integrację zachodnich technologii z rodzimym lotnictwem.

Choć głównym zadaniem myśliwców pozostaje obrona powietrzna, to pojawiły się też informacje o operacjach ofensywnych. Jedna z maszyn miała użyć precyzyjnych bomb AASM Hammer do uderzenia w rosyjskie centrum dowodzenia położone bezpośrednio na terytorium Rosji. Kijów podkreśla, że zdolności operacyjne pilotów, szkolonych od połowy 2024 roku we Francji, stale rosną. Według doniesień mediów znad Sekwany Ukraina dysponuje obecnie sześcioma Mirage 2000, jednak nieoficjalnie mówi się o docelowej flocie liczącej nawet dwanaście samolotów.

Francuskie myśliwce lecą na Ukrainę. Czy Mirage 2000 jest lepszy niż F-16?

Mirage 2000-5F to jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy o układzie delta. Ma 14,36 m długości i rozpiętość skrzydeł 9,13 m. Masa własna wynosi około 7500 kg, a maksymalna masa startowa dochodzi do 17 ton, co pozwala przenosić do 6300 kg uzbrojenia. Napęd zapewnia silnik SNECMA M53-P2, umożliwiający osiąganie prędkości do 2330–2500 km/h i operowanie na pułapie do 18 tys. metrów.

Zasięg bez dodatkowych zbiorników to około 1550 km, a promień bojowy w zależności od konfiguracji wynosi 800–1000 km. Uzbrojenie obejmuje m.in. pociski MICA o zasięgu do 80 km, manewrujące SCALP-EG przekraczające 500 km zasięgu oraz bomby AASM Hammer. Całość wspiera radar RDY i nowoczesna awionika, które zwiększają skuteczność w wykrywaniu i zwalczaniu celów powietrznych.

Były oficer ukraińskich sił powietrznych Anatolij Chrapczyński w rozmowie z Vot Tak podkreślił, że największą zaletą Mirage’a jest jego wszechstronność. Według eksperta Francja przekazała Ukrainie samoloty, które pod pewnymi względami przewyższają myśliwce F-16, otrzymane od innych zachodnich sojuszników.