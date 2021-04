Jeśli wycofują się Amerykanie, to wycofują się również wojska sojusznicze, w tym Polska. W środę niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer zapowiedziała, że może się to stać znacznie szybciej niż we wrześniu, choć oczywiście priorytetem pozostanie bezpieczeństwo sił sojuszniczych.