Państwo Islamskie (IS) bierze na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie niedzielnego zamachu w pobliżu drugiego co do wielkości meczetu w Kabulu, Eid Gah - podała w poniedziałek ta dżihadystyczna organizacja w komunikatorze Telegram. W ataku zginęło osiem osób.

Do zdarzenia doszło podczas odbywającego się w meczecie obrzędu żałobnego ku czci matki rzecznika talibów Zabihullaha Mudżahida. Reklama Od czasu przejęcia przez talibów władzy w Afganistanie 15 sierpnia nasiliły się zamachy bojowników dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (IS-Ch). 26 sierpnia to radykalne ugrupowanie dokonało przy lotnisku w Kabulu pierwszego samobójczego ataku bombowego po przejęciu władzy przez talibów, zabijając około 200 osób, w tym 13 amerykańskich marines.