"To ciężka walka, gdy głód ogarnia kraj. Świat nie może sobie pozwolić na to, by odwrócić się (do tej tragedii) plecami" - powiedziała rzeczniczka WHO.

W poniedziałek Światowy Program Żywnościowy (WFP), agenda ONZ, opublikował dane, z których wynika, że ponad 45 mln ludzi z 43 państw na świecie grozi głód. To 3 mln zagrożonych osób więcej niż przed rokiem.

W Afganistanie od połowy sierpnia, gdy władzę przejęli talibowie, narasta kryzys żywnościowy. Kraj już wcześniej znajdował się w trudnej sytuacji humanitarnej, do której przyczyniły się dekady prowadzonych na jego terenie wojen, pandemia Covid-19 i kryzys gospodarczy oraz klęski żywiołowe.

Kryzys żywnościowy w Afganistanie już teraz jest większy niż w rozdzieranym przez wojnę Jemenie i w Syrii, obecnie większe zagrożenie głodem występuje tylko w Demokratycznej Republice Konga.