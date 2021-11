Sąsiadujące z Białorusią państwa członkowskie Unii Europejskiej znacznie wzmocniły środki kontroli granic w ramach wprowadzonych stanów wyjątkowych, co uniemożliwiło w październiku duże przepływy migrantów z Białorusi do UE - poinformował we wtorek Frontex.

Na wschodniej granicy UE łączna liczba wykrytych przypadków nielegalnego przekroczenia granicy w 2021 roku wyniosła niemal 8 tys., czyli 15 razy więcej niż w 2020 r., a migranci pochodzili głównie z Iraku, Afganistanu i Syrii. Reklama "W 2021 r. najbardziej ucierpiała unijna granica z Białorusią. Po osiągnięciu historycznego maksimum w lipcu, kiedy wykryto ponad 3200 nielegalnych przekroczeń, w kolejnych miesiącach napływ migrantów na wschodnim szlaku lądowym zmniejszył się do ponad 600 przekroczeń w październiku 2021 r." - przekazała zajmująca się ochroną europejskich granic agencja UE. Według wstępnych obliczeń liczba nielegalnych przekroczeń granic zewnętrznych UE w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego roku wzrosła o prawie 70 proc. (do 160 tys.) i o 45 proc. w porównaniu ze stanem sprzed pandemii w 2019 r. Pierwsze na świecie „Bitcoin City” powstanie dzięki... bitcoinowym obligacjom Zobacz również W październiku na głównych szlakach migracyjnych do Europy doszło do blisko 22,8 tys. nielegalnych przekroczeń granicy, o 30 proc. więcej niż w 2020 r., kiedy obowiązywały ograniczenia związane z pandemią i o 18 proc. więcej w porównaniu z październikiem 2019 r. Aż 40 proc. nielegalnych przekroczeń granic unijnych miało miejsce na Bałkanach Zachodnich. Frontex zwrócił również uwagę na znaczący wzrost w październiku nielegalnych przekroczeń na szlaku środkowośródziemnomorskim (o 85 proc. więcej niż w poprzednim roku). Rośnie liczba migrantów przybywających do Włoch drogą morską z Turcji: Tunezyjczyków, Banglijczyków i Egipcjan. W trakcie 2021 roku wzrost nielegalnych przekroczeń odnotowano również na szlaku zachodniośródziemnomorskim, używanym głównie przez Algierczyków i Marokańczyków, oraz zachodnioafrykańskim, gdzie większość migrantów pochodzi z Maroka i Afryki Subsaharyjskiej. Utworzona w 2004 r. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma na celu pomagać państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. UE: 21-23 listopada zespół ekspertów humanitarnych UE przebywał na Białorusi W dniach 21-23 listopada niewielki zespół techniczny ekspertów humanitarnych UE przebywał na Białorusi, gdzie zbierał informacje o losie znajdujących się tam migrantów - poinformował PAP wysoki rangą urzędnik unijny, prosząc o zachowanie anonimowości. Cyberbezpieczeństwo kontra zaopatrzenie w leki. Czy nowe przepisy uderzą w polskich pacjentów? Zobacz również "Eksperci humanitarni UE zajęli się wyłącznie sytuacją humanitarną na Białorusi. Odbyli spotkania z ministerstwem spraw zagranicznych Białorusi oraz partnerami humanitarnymi obecnymi w tym kraju" - powiedział rozmówca PAP. Z białoruskim MSZ uzgodniono kontynuowanie rozmów technicznych na temat dostępu partnerów do pomocy humanitarnej oraz realizacji projektów humanitarnych finansowanych przez UE na Białorusi. Eksperci humanitarni UE odwiedzili również tymczasowe schronisko dla migrantów i uchodźców w pobliżu granicy.