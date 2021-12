Rzecznik resortu spraw zagranicznych Sa’id Chatibzade skarżył się, że gdyby pozostałe rundy rozpoczęły się tak samo, kompromis mógłby zostać osiągnięty zdecydowanie wcześniej. Uczestnicy utrzymują, że po piątkowych rozmowach są bliscy osiągnięcia porozumienia. Według głównego negocjatora UE Enrique Mory uzgodniono już ok. 80 proc. zapisów. Miałyby one uwzględniać elementy zawarte w dokumencie, nad którym pracowano wiosną tego roku, a także nowe propozycje administracji prezydenta Iranu Ebrahima Ra’isiego. Państwa Zachodu optymizmem jednak nie pałają. Po piątkowym spotkaniu wydały wspólne oświadczenie, w którym stwierdziły, że w ciągu 24 godzin nastąpił pewien postęp, ale ustalenia te wyłącznie przybliżyły uczestników do punktu, w którym rozmowy zostały wstrzymane w czerwcu.