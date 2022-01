Misja USA przy NATO poinformowała, że ministrowie biorący udział w spotkaniu w formacie wideokonferencji potwierdzili jedność Sojuszu wobec zagrożenia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

NATO jest gotowe do rozmowy z Rosją o bezpieczeństwie, ale nie ustąpi w kwestii swych zasad i wartości - poinformował na Twitterze szef dyplomacji Łotwy Edgars Rinkevics.

12 stycznia odbędzie się posiedzenie Rady NATO-Rosja.

Stoltenberg: Ryzyko nowego konfliktu jest realne

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział podczas piątkowego spotkania szefów dyplomacji państw Sojuszu, że Rosja umacnia swe pozycje militarne wokół Ukrainy i ryzyko nowego konfliktu jest realne.

"Nadal trwa umacnianie pozycji militarnej Rosji wokół Ukrainy i towarzyszy temu narracja Moskwy grożąca (konsekwencjami) jeśli jej wymagania nie zostaną spełnione. Otóż są one nie do zaakceptowania i ryzyko nowego konfliktu jest realne" - podkreślił szef NATO.

Stoltenberg dodał, że Sojusz jest gotowy na rozmowy z Rosją w sprawie kontroli zbrojeń konwencjonalnych i nuklearnych, ale musi to być postępowanie obustronne.

Obustronna kontrola zbrojeń "to coś innego, niż narzucanie jednostronnych restrykcji (przez Rosję), nie możemy znaleźć się w sytuacji, w której mamy członków NATO +drugiej kategorii+, a NATO jako sojusz nie ma pozwolenia na to, by ich bronić".

USA konsultują się z Europą, prowadząc rozmowy z Rosją - poinformował.