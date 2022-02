Przy maksymalnej masie startowej wynoszącej 50 kg, Black Eagle 50H może latać do pięciu godzin przenosząc ładunki różnej wielkości o wadze do 12 kg. Zapewnia to wysoką wydajność i maksymalną elastyczność operacyjną - zarówno dla sił bezpieczeństwa, jak i w zastosowaniach cywilnych, takich jak poszukiwania i ratownictwo, obsługa platform wiertniczych i w rozmaitych misjach morskich.

Wyposażony w hybrydowy silnik i układ napędowy Black Eagle 50H łączy w sobie to, co najlepsze z elektrycznych 50E i napędzanych gazem wariantów 50. Dzięki temu jest on niezwykle ekonomiczny, prosty w obsłudze, przyjazny dla środowiska i bezpieczny. Helikopter ma wszystkie sprawdzone możliwości wysoce energooszczędnego, napędzanego benzyną Black Eagle 50, w tym pionowy start i lądowanie, długi czas zawisu i zestawy czujników dla misji realizowanych zarówno w dzień, jak i w nocy. Podobnie jak Black Eagle 50E doskonale sprawdza się w lotach na dużych wysokościach, gdyż napęd elektryczny jest bardziej odporny na wpływ ciśnienia atmosferycznego.

Hybrydowe zasilanie pozwala operatorom na wybór napędu w czasie lotu. Przełączenie na cichsze bezpośrednie zasilanie bateryjne podczas samej misji zapewnia skryte i ciche podejście do obserwowanego obiektu. Może to być niezwykle przydatne w pracy policji, straży granicznej czy służb leśnych.