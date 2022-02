Z tych szacunków wynika, że 160 tysięcy osób uciekło przed wojną w bezpieczniejsze rejony Ukrainy, a 116 tysięcy do krajów sąsiednich - przede wszystkim do Polski, ale także do Rumunii i Mołdawii.

ONZ obawia się, że uchodźców z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę może być znacznie więcej - nawet do 5 milionów. "To może być największy kryzys uchodźczy naszych czasów" - ostrzegła ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greefield.

Według ONZ w wyniku rosyjskiej inwazji zginęło do soboty na Ukrainie co najmniej 64 cywilów, a ponad 170 zostało rannych.