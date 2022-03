1 i 2 marca minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przebywać będzie w Genewie, w związku z rozpoczęciem 49. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Na marginesie sesji szef polskiej dyplomacji przeprowadzi również szereg spotkań dwustronnych, w tym z Wysoką Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka - poinformował Jasina w komunikacie opublikowanym na stronach MSZ.

"Minister spraw zagranicznych wygłosi przemówienia w segmencie wysokiego szczebla otwierającym 49. sesję Rady Praw Człowieka ONZ oraz w segmencie wysokiego szczebla Konferencji Rozbrojeniowej. Szef polskiej dyplomacji odbędzie również szereg spotkań dwustronnych: z Wysoką Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka Michelle Bachelet, Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców Filippo Grandim, Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji António Vitorino oraz Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem" - napisał rzecznik.

Według niego rozmowy te dotyczyć będą głównie współpracy na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Sytuację na Ukrainie minister Zbigniew Rau ma omówić także podczas spotkań z Ministrami Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss oraz Danii Jeppe Kofodem.

"Rok 2022 to ostatni w trzyletniej kadencji Polski jako członka Rady Praw Człowieka. W przeszłości Polska zasiadała w istniejącej od 2006 r. Radzie w latach 2006-2007 oraz 2011-2013. Rada zbiera się corocznie na trzech sesjach zwyczajnych oraz liczy 47 członków reprezentujących kadencyjnie pięć grup regionalnych" - podano.

We wtorek w Łodzi odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego - Polski, Niemiec i Francji. Także w tym wypadku tematem spotkania była agresja Rosji na Ukrainę. Polskę reprezentował szef MSZ Zbigniew Rau. Polski minister, a także minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock oraz szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian zapewnili, że wobec rosyjskiej inwazji kraje te stoją u boku Ukrainy.