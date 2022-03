We wtorek w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego odbyły się międzynarodowe warsztaty Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcone przygotowaniu i szkoleniu obsady operacyjnej krajowej i zagranicznej do pełnienia przyszłorocznej rotacji. Pełnić ja będzie Wyszehradzka Grupa Bojowa z udziałem wojskowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz zaproszonych przedstawicieli Litwy i Chorwacji.

Jak przekazał dziennikarzom we wtorek z-ca szefa sztabu ds. operacyjnych płk Tomasz Grudziński, warsztaty były pierwszą okazją do spotkania się całości personelu wyznaczonego do pełnienia dyżuru bojowego w pierwszej połowie 2023 r. W warsztatach oprócz żołnierzy państw Grupy Wyszehradzkiej udział brali także przedstawiciele Litwy i Chorwacji oraz stałych Dowództw Operacji UE w Grecji i we Włoszech.

Poinformował on, że rotacja pełniona z Krakowa będzie trwać pół roku - od stycznia do czerwca przyszłego roku. Zostanie ona przejęta po Grecji. „Będzie to trzeci taki dyżur Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego, po pierwszej połowie 2016 roku i drugiej połowie 2019 r. Teraz szykujemy się do trzeciego dyżuru” - powiedział płk Grudziński.

Jak wyjaśnił, ewentualne zadania realizowane podczas rotacji będą określone przez sztab wojskowy Unii Europejskiej w stosunku do występujących zagrożeń. Zadania te są zgodne ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony - The Common Security and Defence Policy (CSDP). „Tak było też poprzednio, na szczęście nie byliśmy aktywowani, zarówno w pierwszym dyżurze, jak i drugim, a teraz czas pokaże” - zaznaczył.

Możliwe zadania w przypadku aktywacji – wyjaśnił płk Grudziński – mogą dotyczyć takich obszarów, jak np. misje humanitarne, odbudowa i doradztwo wojskowe czy operacje ewakuacyjne.

Zgodnie z koncepcją Grupy Bojowe Unii Europejskiej są przewidziane do udziału w misjach humanitarnych i prewencyjnych oraz stabilizacyjnych. W przypadku podjęcia decyzji o interwencji Grupa musi osiągnąć gotowość do działania w ciągu maksymalnie dziesięciu dni. Żołnierze Grupy Bojowej UE mogą zostać przerzuceni w rejon kryzysu na odległość nawet sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli. Grupa Bojowa powinna być zdolna do samodzielnego działania przez 30 dni, z możliwością przedłużenia tego terminu do 120 dni.

We wtorek w COLąd – DKL w Krakowie odbyła się także 42. Konferencja Koordynacyjna stałych Dowództw Operacji UE w Europie (42 nd EU OHQ Coordination Meeting) prowadzona przez Sztab Wojskowy EU. Celem konferencji była koordynacja prowadzonych oraz planowanych operacji i misji UE.(PAP)

autor: Rafał Grzyb