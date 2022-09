"Na początku trzeciej dekady XXI w. budowanie odporności uznane zostało za strategiczne podejście do wzmacniania bezpieczeństwa, na co wskazują działania podejmowane zarówno przez NATO, jak i Unię Europejską oraz poszczególne kraje. Zmierzają one do budowy odporności w warstwie fizycznej i cyfrowej. Eksperci Instytutu Kościuszki zwracają uwagę, że wymaga to podejścia 'whole-of-society', włączającego w działania całe społeczeństwo" - czytamy w raporcie.

"Rządy i instytucje państwa muszą tworzyć strategie odpornościowe i realizować je w jeszcze bardziej skoordynowany sposób, angażując we współpracę liczne podmioty, oraz stymulować tworzenie niezbędnych zasobów i rozwiązań. Budowanie systemowej odporności, czy inaczej odporności państwa, wymaga zaangażowania całego społeczeństwa, administracji i gospodarki oraz stworzenia ram współpracy w wielu wymiarach: cywilnym, militarnym, krajowym, międzynarodowym, politycznym, organizacyjnym czy technologicznym" - powiedziała przewodnicząca Komitetu Programowego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - Cybersec Izabela Albrycht podczas prezentacji raportu.

Twórcy raportu wskazali, że w czasach dynamicznej transformacji cyfrowej to właśnie element technologiczny jest szczególnie istotny, jako ten, który pomaga osiągnąć założone cele. Istotne jest to, by technologie wspierały przemyślane rozwiązania organizacyjne, realizowane przez przeszkolonych ludzi, świadomych nieznanych zagrożeń, jakie mogą płynąć z zewnątrz.

W raporcie podkreślono kluczowe znaczenie odporności społecznej, jako jednego z wymiarów bezpieczeństwa. Można mówić o jej dwóch aspektach: pierwszy to odporność na dezinformację, która towarzyszy cyberatakom i cyberzagrożeniom, w tym hybrydowym, a drugi przejawia się w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji w sferze współużytkowania cyberprzestrzeni. Zapewnienie obu wymaga wbudowania w nasze "cyfrowe DNA" wiedzy z zakresu korzystania z technologii oraz higieny cyfrowej, ale także rozwijania tzw. kompetencji przyszłości, pozwalających budować konkurencyjną pozycję państwa w cyfrowej gospodarce oraz jego bezpieczeństwo w dłuższym okresie.

"Umiejętności cyfrowe to swoista tarcza zabezpieczająca nas przed zagrożeniami cyfrowych czasów. Właśnie dlatego priorytetem inwestycji Microsoft w Polsce jest kompleksowy program podniesienia kompetencji obywateli, obok budowy infrastruktury centrum danych i wsparcia polskich firm na ich drodze do cyfrowej transformacji. W szkoleniach i treningach inicjowanych i realizowanych przez naszą firmę wzięło udział przeszło 200 tys. polskich specjalistów IT, przedstawicieli biznesu i studentów" - dodała dyrektor generalna Microsoft w Polsce Dominika Bettman.

"Opisane w raporcie doświadczenia świadczą o tym, że w każdym z siedmiu obszarów odporności zdefiniowanych przez NATO jest miejsce dla technologii chmury obliczeniowej, uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. Zawarte w tekście studia przypadków dowodzą, jak bardzo te rozwiązania mogą wesprzeć nasze wysiłki na rzecz wzmacniania odporności, ale też pokazują właściwe miejsce technologii w procesie zarządzania" - dodał dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa w polskim oddziale Microsoft Krzysztof Malesa.

(ISBnews)