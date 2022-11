Według dziennika “The Globe and Mail”, południowoafrykańska The Test Flying Academy of South Africa (TFASA) w Oudtshoorn zatrudnia byłych kanadyjskich pilotów. TFASA przekazała gazecie, że wśród jej szkoleniowców są rzeczywiści kanadyjscy piloci, natomiast klientów określiła jako pochodzących z regionu Azji i Pacyfiku. Szkoła zastrzegła, że szkolenia są przeprowadzane na starszego typu samolotach – konstrukcjach z lat 1960 i 1970, a nie na współczesnych samolotach wojskowych, a zajęcia nie dotyczą taktyki wojskowej.

Dwa tygodnie temu kanadyjski resort obrony poinformował, że sprawdza, czy byli kanadyjscy piloci wojskowi nie pomagają chińskiej armii w szkoleniu pilotów. Podobne działania podjęły Wielka Brytania i Australia po sygnałach, że byli piloci z tych krajów mogą szkolić chińską armię.

Do pozyskiwania emerytowanych zachodnich pilotów Chiny wykorzystują zewnętrzne firmy rekrutacyjne, w tym właśnie południowoafrykańską TFASA. Według doniesień brytyjskich i australijskich mediów, chińskich pilotów szkoli ok. 30 byłych wojskowych pilotów z krajów zachodnich, wśród nich także Australijczycy i Kanadyjczycy. Jak informowały w październiku brytyjskie media, Chiny kuszą byłych pilotów dużymi zarobkami, sięgającymi 270 tys. dolarów rocznie.

Wówczas w wypowiedziach dla mediów biuro prasowe resortu obrony Kanady podkreślało, że kanadyjscy wojskowi są zobowiązani do zachowania tajemnicy także po odejściu z armii. Jednak w czwartek generał Denis Boucher podczas spotkania z parlamentarną komisją obrony powiedział, że wojsko nie ma jurysdykcji nad działaniami pilotów w związku z pracą, którą podejmują po zakończeniu służby. Sprawą zajmuje się ministerstwo sprawiedliwości – poinformował „The Globe and Mail”.

Z Toronto Anna Lach(PAP)