We wtorek mija pierwsza rocznica historycznego kroku, jakim była decyzja władz Szwecji o złożeniu wniosku o wejście do NATO.

Linde, szefowa MSZ z ramienia socjaldemokracji w latach 2019-2022, zauważa, że w nowym tureckim parlamencie większość zdobyły partia Erdogana oraz jej sojusznicy. "Oznacza to, że w przypadku zwycięstwa w drugiej turze wyborów prezydenckich Kemala Kilicdaroglu (kandydata opozycji) może dojść do różnicy zdań między parlamentem a urzędem prezydenta. Erdogan ma lepsze warunki do szybkiego podjęcia decyzji o ratyfikacji szwedzkiego członkostwa w NATO" - twierdzi szwedzka polityk.

Była szefowa dyplomacji przypomina, że w przypadku wniosku Finlandii parlament Turcji potrzebował zaledwie tygodnia na przeprowadzenie głosowania, gdy o swej akceptacji poinformował Erdogan.

Wygrana Kilicdaroglu może oznaczać "przeciąganie liny"

Podobnie uważa Bildt z rządzącej obecnie Szwecją centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, kierujący MSZ w latach 2006-2014. "Zwycięstwo Erdogana nie musi być niekorzystne dla Szwecji. Wygrana Kilicdaroglu może doprowadzić do +przeciągania liny+ między prezydentem a parlamentem" - twierdzi polityk.

W przeciwieństwie do Erdogana Kilicdaroglu deklarował chęć poparcia szwedzkiego wniosku do NATO.

Szwedzkie prawo antyterrorystyczne

Szwedzcy politycy mają nadzieję, że argumentem dla akceptacji Szwecji w NATO przez Erdogana będzie wejście w życie 1 czerwca przygotowanego przez rząd w Sztokholmie zaostrzonego prawa antyterrorystycznego. Kwestia kurdyjskich działaczy na uchodźstwie w Szwecji, uważanych przez tureckie władze za terrorystów, była powodem krytyki ze strony Ankary.

"Svenska Dagbladet" przypomina, że pod koniec maja wizytę w Szwecji ma złożyć sekretarz stanu USA Antony Blinken. Wcześniej w kwietniu amerykański minister obrony Lloyd Austin oznajmił w Sztokholmie, że "USA liczą na to, że Szwecja stanie się 32. członkiem NATO jeszcze przed szczytem Sojuszu w Wilnie".

Gdy 16 maja 2022 roku ówczesna premier Szwecji Magdalena Andersson ogłosiła wolę przystąpienia swojego kraju do NATO, przewidywała, że proces akcesyjny Szwecji i Finlandii może potrwać do 12 miesięcy, "choć spodziewa się, że potrwa krócej". Finlandia stała się oficjalnie członkiem Sojuszu na początku kwietnia 2023 roku.

Oprócz Turcji szwedzki wniosek o wejście do NATO musi zaakceptować jeszcze parlament Węgier.

