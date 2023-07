Teraz jest to tylko kwestia techniczna, aby zakończyć proces przystąpienia Szwecji do NATO – stwierdził we wtorek przed szczytem Sojuszu w Wilnie minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.

„Nasze stanowisko w sprawie Szwecji jest jasne: rząd popiera członkostwo tego kraju w NATO, dlatego wiele miesięcy temu złożyliśmy wniosek w tej sprawie do parlamentu" – napisał we wtorek rano na Facebooku Szijjarto.

Jak poinformował w poniedziałek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził zgodę na przekazanie Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji wniosku o akcesję Szwecji do NATO.

Obietnica zależna

„Jeśli po stronie tureckiej nastąpi zmiana podejścia, to oczywiście dotrzymamy obietnicy, że Węgry nie będą opóźniać przystąpienia żadnego kraju do NATO" – powiedział na początku lipca Szijjarto.

Wcześniej węgierscy politycy utrzymywali, że przeszkodą stojącą na drodze przystąpienia Szwecji do NATO jest zły stan stosunków węgiersko-szwedzkich.

Parlament Węgier głosował nad przystąpieniem Finlandii do NATO pod koniec marca, zaraz przed głosowaniem w tej sprawie w parlamencie tureckim. Finlandia została trzydziestym pierwszym członkiem Sojuszu 4 kwietnia.

Na czele węgierskiej delegacji na szczyt NATO w Wilnie stoi premier Viktor Orban, w jej skład wchodzą też minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto oraz minister obrony Kristof Szalay-Bobrovniczky.

Z Budapesztu Marcin Furdyna Roma Bojanowicz