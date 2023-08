Na zakup amerykańskich myśliwców wielozadaniowych przeznaczona została nieprzekraczalna kwota 5,62 mld dolarów. Władze USA zatwierdziły sprzedaż samolotów piątej generacji w czerwcu.

Zamiast dzierżawy

Praga rozpoczęła negocjacje po analizie, według której tylko samoloty piątej generacji będą mogły spełniać wymagania czeskich sił powietrznych po 2040 roku. Obecnie Czesi latają na szwedzkich samolotach Gripen, które są dzierżawione, a umowa kończy się w 2027 roku. Strona czeska będzie ją mogła przedłużyć o dwa lata.

Viper i Venom konta sowieckie Mi

Czernochova uczestniczyła w czwartek w ceremonii przekazania dwóch kolejnych egzemplarzy zakupionych w USA śmigłowców. Jeden z nich to helikopter bojowy AH-1Z Viper, który produkuje firma Bell. Takie same dwie maszyny dotarły już do Czech pod koniec lipca, a armia czeka na jeszcze jeden taki śmigłowiec.

Druga z prezentowanych w czwartek maszyn to wielozadaniowy śmigłowiec UH-1Y Venom. Czesi zamówili osiem takich maszyn. Obok nowych 12 śmigłowców zakupionych w USA Czesi otrzymają jeszcze jako dar osiem starszych, ale zmodernizowanych. Są rekompensatą za pomoc i przekazane Ukrainie uzbrojenie.

Postsowiecki sprzęt dla Ukrainy

Według Czernochovej do Sił Zbrojnych Ukrainy mogą także trafić z Czech, wycofywane wraz z przejmowaniem amerykańskiego sprzętu bojowego, śmigłowce sowieckiej konstrukcji Mi-24V/35.

Z Pragi Piotr Górecki