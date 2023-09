Znacznie mniej rosyjskich wojsk na Białorusi

"Możemy stwierdzić, że w lipcu-sierpniu doszło do znacznego zmniejszenia liczby rosyjskich wojskowych na Białorusi" - podał Biełaruski Hajun, projekt monitorujący aktywność wojsk w tym kraju. Zlikwidowano obozy polowe na trzech poligonach, a żołnierze, którzy tam stacjonowali, wyjechali do Rosji. Zaznaczono, że nie była to rotacja wojsk.

Według Biełaruskiego Hajuna, na Białorusi pozostaje ok. 2,1 tys. rosyjskich żołnierzy.

Ukraina potwierdza

Radio Swoboda podkreśla, że doniesienia te potwierdza ukraińska straż graniczna. Zgodnie z szacunkami strony ukraińskiej kilka miesięcy temu na Białorusi było ok. 11 tys. rosyjskich żołnierzy, zaś obecnie - mniej niż 2 tys.

Biełaruski Hajun poinformował też w piątek o zdemontowaniu połowy namiotów w obozie najemniczej Grupy Wagnera pod Osipowiczami na Białorusi. (PAP)