Według oświadczenia wojskowych szeregowa Ori Megidisz "przeszła badania lekarskie, ma się dobrze i spotkała się z rodziną".

Podano niewiele szczegółów, ale prawdopodobnie jest ona pierwszym jeńcem uwolnionym od czasu rozpoczęcia ofensywy lądowej przez Izrael.

Operacja lądowa w Gazie

W piątek izraelskie wojska rozszerzyły operacje lądowe w Strefie Gazy, ponawiając przy tym zalecenie ewakuacji palestyńskich cywilów z północnej części tego terytorium, w tym z miasta Gaza, na południe strefy. Według izraelskiego wojska bojownicy Hamasu ukrywają się w rozległej sieci tuneli pod gęsto zaludnionymi obszarami mieszkalnymi.

W poniedziałek izraelscy żołnierze zaatakowali miasto Gaza od wschodu i zachodu m.in. przy użyciu czołgów. Przeprowadzono też uderzenia z powietrza, zabijając „dziesiątki terrorystów” Hamasu – poinformowały Siły Obronne Izraela.

Terroryści w tunelach pod Gazą

Żołnierze „zabili dziesiątki terrorystów, którzy zabarykadowali się w budynkach i tunelach i próbowali ich atakować” – przekazał rzecznik izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari. Według niego w czasie operacji wyeliminowano między innymi czterech prominentnych bojowników Hamasu.

Władze Izraela ogłosiły oblężenie Strefy Gazy 7 października w odpowiedzi na brutalny atak kontrolującej to terytorium palestyńskiej organizacji Hamas, w którym zginęło ponad 1400 osób, a ponad 200 zostało uprowadzonych. Według podległego Hamasowi ministerstwa zdrowia od początku wojny w Strefie Gazy zginęło ponad 8,3 tys. Palestyńczyków. Dane te jednak traktowane są z rezerwą - wątpi w nie m.in. prezydent USA Joe Biden, który wyraził wątpliwości co do ich rzetelności.

