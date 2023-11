"Czołgi saperskie dla Wojska Polskiego! Agencja Uzbrojenia informuje o prowadzonym postępowaniu, którego celem jest pozyskanie od strony amerykańskiej, w ramach procedury FMS (Foreign Military Sales - PAP) 25 pojazdów saperskich M1150 ABV" - czytamy we wpisie opublikowanym na profilu AU na portalu X (Twitterze) w czwartek.

Jak dodano, w "wyniku postępowania Siły Zbrojne RP mogą liczyć także na kolejne wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz kontenerowe warsztaty samochodowo-czołgowe".

Reklama

M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) to wyprodukowany na potrzeby armii amerykańskiej opancerzony pojazd inżynieryjny oparty o konstrukcję czołgu M1 Abrams. Pojazdy te wyposażone są m.in. w pługi z przodu pojazdu i specjalistyczny sprzęt, który pozwala na rozminowywanie terenu. Pojazdy zostały opracowane na początku XXI wieku; od tego czasu do wojsk amerykańskich (US Army i US Marine Corps) trafiło ponad 250 takich wozów. Zostały użyte bojowo m.in. w Afganistanie.

Natomiast wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules to opancerzone pojazdy, wyposażone m.in. w wyciągarkę o udźwigu kilkudziesięciu ton i dźwig w postaci składanego hydraulicznie żurawia. Takie pojazdy mogą być wykorzystywane m.in. do zabierania z pola walki uszkodzonych czołgów - jak np. Abramsy - i holowania ich w bezpieczne miejsce do naprawy. Wedle obecnych umów, do Polski trafi 12 takich pojazdów; zostały one zamówione wraz z 116 czołgami M1A1 Abrams, które zostały zamówione w styczniu tego roku. (PAP)

Reklama

autor: Mikołaj Małecki