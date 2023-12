Dwa zastrzegające sobie anonimowość źródła ze służb specjalnych Egiptu twierdzą, że Izrael i Hamas są otwarte na ponowne zawieszenie broni i uwolnienie zakładników, lecz nie mogą dojść do porozumienia co do szczegółów - poinformowała w niedzielę agencja Reutera.

Hamas nalega na jednostronne ustalenie listy zakładników do uwolnienia i domaga się, aby izraelskie oddziały wycofały się za z góry określoną linię. Izrael gotów jest się zgodzić na ustalenie listy przez Hamas, ale chce ją zobaczyć przed określeniem czasu i okresu trwania zawieszenia broni; odmawia też wycofania wojsk za określoną linię - przekazał Reuters, powołując się na anonimowe źródła. Agencja dodała, że przedstawiciele Egiptu i Kataru, którzy negocjowali pierwsze, trwające tydzień zawieszenie broni i wymianę zakładników, mieli nalegać na przyspieszenie pomocy humanitarnej i otwarcie przejścia granicznego Kerem Szalom przed rozpoczęciem jakichkolwiek negocjacji. Gdy przejście otwarto, pomoc była opóźniana przez inspekcje. Reuters podał też, że szef izraelskiego wywiadu rozmawiał w piątek z premierem Kataru, co wzbudziło nadzieję na wstrzymanie walk.