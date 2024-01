W miejscowości Kabile planowane jest rozmieszczenie brygady NATO, która ma liczyć 5 tys. żołnierzy.

W odpowiedzi na pytanie poselskie minister obrony Todor Tagarew poinformował, że Bułgaria zwróciła się do agencji NATO ds. projektowania i utrzymania infrastruktury o zaplanowanie całościowej infrastruktury w regionie, gdzie ma być rozmieszczona brygada, mająca na celu wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Reklama

Według ministra wstępne prace szacowane są na ok. 100 mln lewów (50 mln euro) i mają być zakończone do 2025 r., zaś całościowy projekt ze wszystkimi elementami infrastruktury - budynkami, drogami, liniami kolejowymi, rurociągami i magazynami ma kosztować ok. 3 mld euro.

Brygada będzie pod dowództwem Włoch, mają w niej uczestniczyć siły Stanów Zjednoczonych, Czarnogóry, Grecji, Płn. Macedonii i Turcji. Na późniejszym etapie dołączy również Chorwacja.

Reklama