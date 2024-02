Prezydent w czwartek w Polsat News został zapytany o mającą się odbyć za kilka dni w Paryżu konferencję dotyczącą pomocy dla Ukrainy.

"Prezydent Macron zaprosił w trybie ad hoc do Paryża cały szereg przywódców europejskich po to, żeby porozmawiać na temat nowych propozycji rozwiązań i pomocy dla Ukrainy. Będziemy o nich rozmawiali w szczegółach" - zaznaczył. Dodał, że w spotkaniu wezmą udział przywódcy wielu krajów.

Odnosząc się do pytania o możliwość odzyskania przez Ukrainę Krymu opowiedział, że wierzy, że tak się stanie. "I tak musimy dzisiaj twardo stawiać sprawę. To jest część międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, która dzisiaj jest okupowana przez Rosję" - podkreślił.

Dodał, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby Ukraina była zawsze przy stole wtedy, kiedy toczą się rozmowy na jej temat. "Musi być obecna, zwłaszcza jeżeli by się zaczęły jakieś rozmowy pokojowe, zmierzające do jakiegoś rozejmu. To będzie niezwykle ważny moment" - ocenił.(PAP)

