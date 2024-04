Podczas wtorkowego wystąpienia szef rządu mówił o przypadającej 1 maja 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Zwracał uwagę, że przez lata budowaliśmy Polskę, która stała się istotną częścią całej cywilizacji Zachodu. "Staliśmy się Europą w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie mówię tu o geografii, mówię o polskim bezpieczeństwie, mówię o tym, że Polakom i Polkom żyje się z roku na rok coraz lepiej, mimo różnych zakrętów. Mówię o podstawowych wartościach, czyli o wolności, godności człowieka, o rządach prawa. To jest Europa. Polska stała się sercem Europy" - podkreślił szef rządu.

Tusk mówił, że Polacy od zawsze znają podział na wschód - od którego chcieliśmy się wyzwolić - i zachód, do którego zmierzaliśmy. "Dzisiaj nigdzie nie musimy się wybierać, żeby być na zachodzie, bo zachód jest właśnie tutaj" - oświadczył.

Według premiera nigdy w historii w tak dużym stopniu od Polski nie zależało bezpieczeństwo całego kontynentu. "To już nie jest tak, że Zachód ma nas bronić przed zagrożeniami, szczególnie tymi ze Wschodu, bo to my jesteśmy Zachodem. Staliśmy się państwem silnym, staliśmy się narodem silnym i mądrym" - powiedział Tusk.

Przyznał też, że 20 lat Polski w UE to nie jest finał. "O Europę i nasze miejsce w Europie, o Zachód, o NATO musimy dbać każdego dnia" - mówił premier. "Albo zadbamy o nasze bezpieczeństwo, o jedność Europy, o trwałość NATO, albo to się rozpadnie. Wszystko jest w naszych rękach" - dodał.(PAP)