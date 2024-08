Kreml miesza na Bliskim Wschodzie. Rosja przekaże Iranowi systemy obrony powietrznej

Rząd Iranu zwrócił się do władz Rosji z wnioskiem o dostarczenie systemów obrony powietrznej i prośba została rozpatrzona pozytywnie - podał we wtorek "New York Times", powołując się na źrodła. Do finalnego porozumienia miało dojść w trakcie wizyty sekretarza rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergieja Szojgu w Teheranie. Wizyta Szojgu podkreśla sojusz między Iranem a Rosją, który umocnił się od rozpoczęcia wojny przeciwko Ukrainie w 2022 r.