Plan oblężenia północy Strefy Gazy

Plan został stworzony przez emerytowanych dowódców izraelskiego wojska. Premier przedstawił go podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. zagranicznych i obronnych - poinformowały w niedzielę media.

Północna część Strefy Gazy stałaby się strefą wojskową, w której "każda osoba byłaby celem i co najważniejsze, do której nie docierałoby żadne zaopatrzenie" - tłumaczył jeden z pomysłodawców planu, generał w stanie spoczynku Giora Eiland. Jak dodał "oblężenie to taktyka skuteczna z militarnego punktu widzenia, która jest również dozwolona przez prawo międzynarodowe". Zaznaczył, że hamasowcy, którzy by się poddali i opuścili oblężony teren, dostaliby wodę i jedzenie. Tam jest ok. 5 tys. bojowników, "będą mogli się poddać lub zginą z głodu" - podkreślił Eiland.

Taka strategia nie jest jednak popierana przez władze USA - napisał portal Times of Israel. Nie jest też jasne, czy, jak i kiedy palestyńscy cywile mogliby wrócić na objęte tą ewentualną operacją tereny - podała stacja CNN.

Północna część Strefy Gazy jest terenem, który został najbardziej zniszczony w ciągu trwającej blisko rok wojny. Na zrujnowanym terytorium prawdopodobnie wciąż mieszka ok. 300 tys. osób.

Netanjahu miał powiedzieć parlamentarzystom, że jest to jeden z rozważanych planów i propozycja będzie jeszcze dyskutowana.

Sytuacja izraelskich zakładników w Gazie

Podczas tego samego posiedzenia premier powiedział, że według dostarczonych mu informacji żyje połowa z 97 zakładników porwanych 7 października 2023 r., którzy są wciąż przetrzymywani w Strefie Gazy - przekazał Times of Israel. Armia potwierdziła wcześniej śmierć 33 z tych osób. Ogółem 7 października uprowadzono 251 osób, część z nich została wcześniej uwolniona lub wymieniona na palestyńskich więźniów, część zabita, a izraelskie wojsko odzyskało ich ciała.

Podczas najazdu Hamasu zabito też blisko 1200 osób. W wywołanej nim wojnie w Strefie Gazy zginęło ponad 41,2 tys. Palestyńczyków - informuje lokalne ministerstwo zdrowia. Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Z Jerozolimy Jerzy Adamiak (PAP)