Broń płynie do Somalii. Rosną napięcia w Rogu Afryki

Spór między Etiopią a Egiptem wspierającym skonfliktowaną z Etiopią Somalię może przerodzić się w bezpośredni konflikt zbrojny.W niedzielę ambasada Egiptu w Mogadiszu wydała oświadczenie ostrzegające przed podróżami do Somalilandu i wzywające swoich obywateli do opuszczenia tego kraju tak szybko, jak to możliwe.