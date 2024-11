"Jako kraj i naród, który płaci niezwykle wysoką cenę w walce o swoją wolność, nie mamy prawa pozwalać na powtarzanie takich błędów i zbrodni" - przyznał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) gen. Kyryło Budanow.

Reklama

Rosja dostała od Ukrainy bombowce

Reklama

Dziennikarze projektu Schemy (schematy) Radia Swoboda ustalili, że Ukraina przekazała Rosji samoloty Tu-160 i Tu-95MS w zamian za spłatę długów za rosyjski gaz. Stało się to na mocy porozumienia międzyrządowego zawartego w 1999 r.

Media dotarły do treści tej umowy. Odnalazły w niej m.in. numery samolotów przekazanych Rosji i porównały je z oznakowaniem maszyn, które, według HUR, używane są do ataków na Ukrainę.

Nie tylko bombowce, ale i rakiety

Ustalono w ten sposób, że co najmniej sześć samolotów, należących wcześniej do Ukrainy, znajduje się dziś na wyposażeniu rosyjskiego lotnictwa. Prócz samolotów Rosja otrzymała ponad pół tysiąca rakiet, które używane są obecnie do ataków na Ukrainę.

Ukraina straciła 2,5 miliarda dolarów

Projekt Schemy podsumował, że na spłacie długów gazowych wobec Rosji, które wynosiły 275 mln dolarów, Ukraina straciła łącznie 2,5 mld dolarów.

"Dobrze, że informacje z HUR, w szczególności dotyczące rosyjskich pilotów – zbrodniarzy wojennych, okazały się przydatne podczas tworzenia materiału (dziennikarskiego). Będziemy w stanie pokonać wroga i uchronić Ukrainę wówczas, gdy zmienimy się (jako kraj) w nieodwracalny sposób. Interesy państwa powinny stać się dla nas wszystkich głównym priorytetem" – oznajmił Budanow, odnosząc się do śledztwa Radia Swoboda