Atak został przeprowadzony przez chińską grupę znaną jako Salt Typhoon – podał Anne Neuberger, zastępca asystenta prezydenta i zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego ds. cybernetyki i nowych technologii. Z informacji Białego Domu wynika, że chińscy hakerzy nadal penetrują niektóre sieci.

Informacja pojawiła się po tym, jak urzędnicy z Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA powiedzieli we wtorek, że nie będą w stanie przewidzieć, ile czasu zajmie oczyszczenie zainfekowanych sieci z intruzów. Biały Dom powołał również grupę koordynacyjną, która spotyka się codziennie, aby pomóc w rozwiązaniu zagrożenia, powiedzieli.

Chiny oczywiście wielokrotnie zaprzeczały oskarżeniom USA o ich zaangażowanie w ataki hakerskie.

Które firmy zaatakowali chińscy hakerzy?

Neuberger nie zidentyfikował firm, których dotyczyła trwająca miesiące kampania hakerska. Jednak na początku października Wall Street Journal podał, że firmy AT&T Inc. i Verizon Communications Inc. są wśród tych, które zostały zaatakowane. Według doniesień dziennika WSJ hakerzy potencjalnie uzyskali dostęp do systemów, których rząd federalny używa do autoryzowanych przez sąd żądań podsłuchu sieciowego.

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa T-Mobile US Inc. Jeff Simon powiedział Bloomberg News w zeszłym tygodniu, że firma wykryła naruszenie, które potencjalnie było związane z Salt Typhoon. 22 listopada odbyło się spotkania dyrektorów branży telekomunikacyjnej i urzędnikami Białego Domu, którego tematem było przeciwdziałanie włamaniom do sieci. W spotkaniu udział wzięli specjaliści między innymi T-Mobile US Inc., AT&T i Lumen Technologies Inc.

US Telecom, grupa handlowa reprezentująca dostawców szerokopasmowego Internetu, powiedziała w oświadczeniu dla Bloomberg News, że także współpracuje z agencjami wywiadowczymi i organami ścigania w celu zidentyfikowania i rozwiązania podstawowych przyczyn incydentów cyberbezpieczeństwa.

Prominentni politycy i urzędnicy na celowniku Chin

Bloomberg podał, że grupa hakerów Salt Typhoon zebrała informacje wywiadowcze i namierzyła telefony między innymi należące do prezydenta-elekta Donalda Trumpa i wiceprezydenta-elekta J.D. Vance'a. Jak stwierdziło FBI, napastnicy szpiegowali również komunikację należącą do „ograniczonej liczby” osób z rządu i polityki.

Senator Marco Rubio opisał kampanię hakerską jako „najbardziej niepokojącą i szeroko rozpowszechnioną inwazję” na systemy telekomunikacyjne kraju.