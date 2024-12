W listopadzie chińskich eksport wzrósł o prawie 7 proc. do 312 miliardów dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim, poinformowała we wtorek administracja celna. Dostawy do USA osiągnęły najwyższy poziom od września 2022 r.

Chiny notują też gwałtowny wzrost eksportu na innych kierunkach, a szczególnie do Azji Południowo-Wschodniej, gdzie dostawy osiągnął rekordowy poziom. Prawdopodobnie eksport do państw Azji Południowo-Wschodniej rośnie tak szybko ponieważ chińskie firmy chcą, aby towary zostały tam przetworzone, a następnie wysłane do USA przed 20 stycznia, kiedy to Donald Trump powróci do Białego Domu - spekuluje Bloombeg.

„W przyszłości importerzy z USA będą musieli liczyć się z podwyżkami taryf na towary chińskie, co w nadchodzących miesiącach może utrzymać eksport na wysokim poziomie — wzorzec widoczny przed pierwszą falą taryf w pierwszej kadencji Donalda Trumpa jako prezydenta" – uważa Eric Zhu, ekonomista zajmującym się Chinami i Hongkongiem dla Bloomberg Economics.

Gospodarka Chin uzależniona od produkcji i eksportu

Gwałtowny wzrost eksportu chińskich towarów wynika też ze słabości rynku wewnętrznego. Aby utrzymać produkcję chińskie firmy zwracają się na rynki zagraniczne, aby zrekompensować słaby popyt krajowy wynikający z kryzysu nieruchomości i niskiego zaufania konsumentów.

Tymczasem większość bodźców rządowych skupiła się na producentach i infrastrukturze, zwłaszcza w sektorach takich jak pojazdy elektryczne, energia słoneczna i baterie, co w tym roku w dużym stopniu uzależniło gospodarkę Chin od produkcji i eksportu.

Gigantyczna nadwyżka handlowa

W listopadzie nadwyżka handlowa Chin osiągnęła 97,4 mld USD, co jest drugą najwyższą wartością w historii. W tym roku kraj ten zgromadził nadwyżkę handlową w wysokości 327 mld USD ze Stanami Zjednoczonymi, a kwota ta prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących miesiącach przed wprowadzeniem taryf.

W ostatnich miesiącach wolumen eksportu wzrósł szybciej niż jego wartość, co jest odzwierciedleniem obniżek cen przez firmy zarówno w kraju, jak i za granicą. Ceny w fabrykach spadły w listopadzie 26. miesiąc z rzędu, pomimo podejmowanych w ostatnich miesiącach przez rząd prób ustabilizowania gospodarki i pobudzenia popytu.

Konieczny zwrot w polityce gospodarczej

W związku z powrotem Trumpa na fotel prezydenta USA i jego groźbami nałożenia dodatkowych taryf na towary z Chin, ekonomiści wzywają Pekin do przyjęcia polityki bardziej zorientowanej na konsumenta.

Najwyżsi przywódcy Państwa Środka złożyli w poniedziałek zobowiązanie ożywienia wzrostu gospodarczego. Chińscy decydenci obiecują podjąć w przyszłym roku „bardziej proaktywną” politykę fiskalną i pieniężną w celu zwiększenia popytu krajowego i zwiększenia konsumpcji.

Słabość rynku wewnętrznego

Nieoczekiwany spadek importu o prawie 4 proc., największy od lutego, pokazuje, jak słaby jest popyt wewnętrzny w Chinach.

"Gospodarka będzie potrzebowała wsparcia — większy niż oczekiwano spadek importu w listopadzie sugeruje, że popyt krajowy nie zareagował jeszcze na silniejsze bodźce” – uważa Eric Zhu.