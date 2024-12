Detektory akustyczne na rosyjskich wieżach telefonii komórkowej

Instalowane na wieżach urządzenia akustycznego detektora dronów są stosunkowo niewielkie. Zawierają cztery mikrofony, które po wykryciu dźwięków emitowanych przez drony przekazują informacje przez kanał radiowy lub sieć telefonii komórkowej do punktu dowodzenia. Każdy punkt obserwacyjny posiada autonomiczne źródło zasilania i panel słoneczny. Warto dodać, że różnego rodzaju „cywilne” wieże i wysokie kominy (np. elektrociepłowni) są wykorzystywane przez obie strony konfliktu nie tylko do umieszczania sensorów akustycznych, ale także do rozmieszczania wojskowych kamer i retranslatorów sygnału itp.

Rosyjskie systemy wykrywania dronów

Oprócz systemów akustycznych Rosjanie używają także radarów i systemów optycznej detekcji do wykrywania dronów. Dzięki kombinacji różnych metod ogólna niezawodność wykrywania jest znacznie wyższa, niż gdyby którejś z tych mniej skutecznych metod brakowało. Dopiero po wojnie dowiemy się zapewne, która ze stosowanych przez strony konfliktu metod detekcji dronów była najbardziej skuteczna.

Akustyczne wykrywanie dronów

Techniki akustycznego wykrywania dronów bazują na analizie dźwięków wydawanych przez drony w trakcie lotu. Każdy dron generuje charakterystyczne dźwięki, które mogą być wykrywane przez specjalistyczne mikrofony i analizowane za pomocą zaawansowanego oprogramowania. System akustyczny działa podobnie jak popularne aplikacje na telefony rozpoznające ptaki po ich śpiewie. Technologia ta jest w stanie wykrywać drony na odległość nawet kilku kilometrów, co pozwala na szybką reakcję i neutralizację potencjalnego zagrożenia.

Polska i Ukraina także inwestują w detektory dronów

Detektory akustyczne dronów to bardzo tanie i powszechnie używane już na Ukrainie rozwiązanie, dzięki któremu można wykryć BSP z odległości nawet kilku kilometrów. Jeden sensor akustyczny może zabezpieczać powierzchnię 15-20 km². Zasięg wykrycia takiego drona jest jednak uzależniony od otoczenia (jego ukształtowania i hałasu tła).

W Polsce detektory akustyczne są jednym z rozwiązań, które mają tworzyć zaporę antydronową w ramach tzw. tarczy Wschód. Nie wiemy, czy w Polsce systemy takie są lub będą instalowane na wieżach telefonii komórkowej. Obecnie taka informacja raczej nie należy do jawnych. Także Rosjanie nie chwalili się swoim systemem, o którym tu piszemy. Informacja o nim jednak wyciekła do służb Ukrainy.