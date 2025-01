Tajemnicze informacje o szkoleniach

Reklama

Szczególnie intrygujące są doniesienia sugerujące, że niektóre z samolotów Mirage- 2000-5F mogą już znajdować się na terytorium Ukrainy. Według źródeł cytowanych przez francuskie wydawnictwo, samoloty te są obecnie wykorzystywane wyłącznie do celów szkoleniowych, co wskazuje na intensywne przygotowania ukraińskich pilotów do operacyjnego wykorzystania nowych myśliwców. Dostawa francuskich myśliwców świadczy o determinacji Francji w kwestii wspierania ukraińskich zdolności obronnych.

Strategiczna modernizacja i nowe możliwości

Kluczowym aspektem tej dostawy jest modernizacja samolotów Mirage 2000-5F. Najważniejszą zmianą jest dostosowanie maszyn do przenoszenia i wystrzeliwania zaawansowanych pocisków manewrujących SCALP-EG. Bardziej znana jest nazwa ich angielskiej wersji-Storm Shadow. Storm Shadow to pocisk manewrujący o zasięgu około 500 km. Pocisk ten leci się na niskiej wysokości (30-40 metrów) i śledzi teren omijając przeszkody oraz kryjąc się przed wykryciem przez radary. Czyni go to trudnym do zwalczania. Rakieta jest wystrzeliwana z samolotu i napędzana przez silnik turboodrzutowy. Waży około 1,3 tony i przenosi 450 kg głowicę. Dużo wskazuje, że z francuskimi myśliwcami będzie dostarczona kolejna partia tych rakiet.

Ta modyfikacja Mirage jasno wskazuje na strategiczne plany ukraińskiego dowództwa, które zamierza wykorzystać nowe myśliwce w sposób podobny do obecnie eksploatowanych bombowców Su-24M. Przypominamy, że zmodyfikowanie radzieckich Su-24M uczyniło z nich groźnego nosiciela nowoczesnych zachodnich rakiet.

Mirage-2000 - istotne wsparcie dla Ukrainy?

Eksperci wojskowi podkreślają, że wprowadzenie francuskich Mirage'y do ukraińskiej floty oznacza że wszystkim zwiększy się liczba platform zdolnych do jednoczesnego wystrzeliwania zachodnich pocisków manewrujących. Co więcej, nowe maszyny mogą skutecznie zastąpić ewentualne straty w dotychczasowej flocie nosicieli tego typu uzbrojenia. Dotychczas używane jako nosiciele zachodnich rakiet Su-24M ponoszą straty wskutek rosyjskich bombardowań i w wyniku ich intensywnej eksploatacji Wiemy, że ostatnio Rosja intensywnie i zapewne w pewnej mierze skutecznie atakuje ukraińskie lotniska. Rosjanie też donosili niedawno o strąceniach ukraińskich samolotów w powietrzu m.in. wczoraj miął być strącony ukraiński MIG-29, czego jednak strona ukraińska nie potwierdza. Pierwsze straty poniosły także niedawno dostarczone Ukrainie amerykańskiej produkcji F-16. Przy tym o aktywności tych amerykańskiej produkcji myśliwców dostarczonych już Ukrainie mamy bardzo mało informacji. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje zatem, że nie można zakładać by dostawa 3 myśliwców Mirage w pierwszej partii, jakkolwiek mogła wpłynąć na to co obecnie dzieje się na rosyjsko-ukraińskim froncie.