Ukraina potrzebuje pełnego członkostwa

Administracja prezydenta Zełenskiego będzie się domagała podczas zbliżających się rozmów pokojowych silnych gwarancji bezpieczeństwa od zachodnich sojuszników. Istnieją jednak obawy, że prezydent Donald Trump będzie chciał szybko zawrzeć dil z Rosjanami, za który Kijów zapłaci wysoką cenę.

Zdaniem Valtonen tylko 5. artykuł waszyngtońskiego Traktatu Północnoatlantyckiego może uchronić Ukrainę przed kolejnym atakiem ze strony Rosji. Kijów ma pełne poparcie Finlandii na drodze do członkostwa – dodała minister.

Trump nie chce Ukrainy w NATO

Trump wyraził we wtorek zdanie, że członkostwo Ukrainy w NATO to zły pomysł, który byłby niepotrzebną prowokacją Moskwy – pisze Reuters. Krytykował także Joe Bidena za wypowiedzi sugerujące, że takie rozszerzenie jest w przyszłości możliwe.

Zdaniem Valtonen Trump nie powinien definitywnie zamykać drogi do NATO Kijowowi: „Trzy lata temu nikt nie myślał, że Finlandia czy Szwecja mogą stać się członkami Sojuszu. Dziś jesteśmy, więc kto wie”.

Trump chce 5% PKB na zbrojenia w Europie

To nie koniec presji ze strony Trumpa na Europę. Polityk powiedział dwa dni temu, że wzywa europejskich członków NATO do zwiększenia wydatków na obronność do 5% PKB. Zdaniem Valtonen Finlandia w dużej mierze dźwiga ciężar konieczności samoobrony przed Rosją przede wszystkich na własnych barkach. Słowa Trumpa mogą mieć jednak mobilizujący wpływ na europejskie państwa w zakresie rozwoju swoich zdolności wojskowych. „Europa poczyniła w ciągu ostatnich lat znaczące postępy na tym polu i nadal będzie to robić – powiedziała. Dodała także, że Europa powinna zrobić więcej i ma ku temu zasoby.

Rozmowy pokojowe coraz bliżej

Rosną szanse, że po inauguracji Trumpa 20 stycznia dojdzie w końcu do rozpoczęcia rozmów pokojowych między Kijowem a Moskwą. Z obozu Trumpa wypłynęły już projekty porozumienia – wszystkie najważniejsze wykluczają członkostwo Ukrainy, przynajmniej w bliskiej, dającej się przewidzieć przyszłości. Zawierają także często propozycję wprowadzenia strefy buforowej pomiędzy walczącymi stronami. Trwa retoryczny spór o to, z których krajów powinni się wywodzić żołnierze tam stacjonujący.