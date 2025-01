Ukraińcy zaczęli rozjeżdżać Rosjan

W poniedziałek, 6 stycznia 2025 roku, na telegramowym profilu ukraińskiej 80. Lwowskiej Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej opublikowany został nowy film prezentujący walki na terenie obwodu kurskiego. Główną rolę w rzeczonym nagraniu odgrywa ukraiński kołowy transporter opancerzony M1126 Stryker.

Pojazd ten porusza się po jednym z tamtejszych pól w bardzo niekonwencjonalny sposób. Nie jedzie on w żadnym konkretnym kierunku — porusza się on w taki sposób, aby… rozjechać żołnierzy przeciwnika. Żołnierzy, ponieważ niektóre źródła sugerują, że są to Rosjanie, podczas gdy inni upierają się przy tezie, że po polu przed transporterem uciekają Koreańczycy z Północy.

Obie wersje wydają się prawdopodobne, ponieważ do walk na terenie obwodu kurskiego wysłani mieli zostać nie tylko Rosjanie, ale także żołnierze Kim Dzong Una. Co stoi za tak dziwnym zachowaniem ukraińskiej załogi Strykera? Z zamieszczonych w sieci opisów filmu wynika, że to skutek wyczerpania się amunicji w pokładowym karabinie maszynowym kal. 12,7 mm.

Ukraińcy postanowili więc unicestwić uciekających przeciwników przez rozjechanie ich kołami swojego transportera. Na nagraniu widzimy też, że załoga Strykera oddaje strzały do żołnierza, któremu cudem udało się przeżyć nietypowy szturm. Można więc przypuszczać, że działania kierowcy wspiera jeden z żołnierzy desantu, który wychylając się z włazu, oddaje serię strzałów z broni osobistej. Nagrania te są dowodem na to, że wojna nadal jest sztuką improwizacji.

Transportery opancerzone Stryker w służbie Ukrainy

Transporter Stryker to jeden z podstawowych wozów bojowych U.S. Army. Jak więc znalazł się na Ukrainie? Stany Zjednoczone dostarczyły walczącym Ukraińcom ok. 200 tego typu transporterów kołowych w różnych wersjach. Jednym z beneficjentów amerykańskiej pomocy wojskowej jest właśnie 80. Lwowska Samodzielna Brygada Desantowo-Szturmowa. Jednostka została skierowana do walk na terenie Rosji, gdzie każdego dnia ściera się z rosyjskimi i prawdopodobnie także koreańskimi żołnierzami.

Pojazd ten można porównać do polskich Rosomaków. KTO (kołowy transporter opancerzony) Stryker bazuje konstrukcyjnie na kanadyjskiej konstrukcji LAV III, którego produkcja rozpoczęła się pod koniec lat 90. XX wieku. W U.S. Army pojazdy służą od 2002 roku. Wprowadzono je z myślą o lżejszych brygadach.

Ich atutem nie ma być grubość pancerza i potężne uzbrojenia, a bardzo wysoka mobilność. Stosunkowo niewielka masa (ok. 16,5 tony) oraz wymiary wozu sprawiają, że może być on przerzucany w dowolny obszar świata przy pomocy amerykańskich samolotów transportowych, takich jak C-130 Hercules. Lekkie brygady w U.S. Army bywają nazywane „911 Units” (od amerykańskie numeru alarmowego), właśnie dlatego, że błyskawicznie mogą pojawić się tam, gdzie są akurat potrzebne.

To, że pojazd jest względnie lekki, nie znaczy, że załoga w nim jest bezbronna. Pancerz pojazdu pozwala na ochronę przed ogniem z karabinów kal. 14,5 mm, zaś sam przód transportera może wytrzymać nawet ostrzał z armaty kal. 30 mm. Sam transporter uzbrojony jest w karabin maszynowy M240 oraz granatnik Mk19 lub wielkokalibrowy karabin maszynowy M2 kal. 12,7 mm.