Cierpliwość wobec Moskwy się wyczerpała. Sąsiad Rosji szykuje niespodziewane uderzenie

W ostatnich tygodniach na Bałtyku dochodziło do wielu podejrzanych incydentów polegających na uszkadzaniu podmorskich kabli państw NATO. Eksperci nie mają wątpliwości: to sabotaż. Państwa NATO postanowiły dać odpór takim działaniom. Szefowa fińskiej dyplomacji Elina Valtonen powiedziała w sobotę, że zarówno w Finlandii, jak i na szczeblu UE, poszukuje się rozwiązań w ramach prawa morza, w tym możliwości jego ściślejszej interpretacji, by ograniczyć rosyjską flotę cieni, która stanowi zagrożenie i służy do omijania zachodnich sankcji.