Viper Shield, ukończył swój pierwszy lot na pokładzie jednomiejscowego myśliwca F-16 Block 70 należącego do 412 Skrzydła Doświadczalnego z Bazy Sił Powietrznych Edwards w Kalifornii. "Ten lot inauguruje najnowsze zwiększenie zdolności F-16 i naszych pilotów. System Viper Shield połączony z płatowcem Block 70 to - w porównaniu z klasycznym Viperem Block 50, na którym latałem w przeszłości - prawdziwy skok możliwości" - powiedział major Anthony Pipe, pilot doświadczalny Sił Powietrznych USA latający na F-16. „Ulepszenia w zakresie walki elektronicznej, jakie wprowadza ten system, zapewnią, że piloci latający tymi samolotami nadal będą wracać do domu.”

Reklama

Reklama

"System w fazie produkcji"

Podczas lotu sprawdzono, jak Viper Shield działa z awioniką myśliwca, komputerem misji czy jak pracuje z radarem APG-83

Na razie pierwsze próby są pozytywne, a to oznacza, że firma L3Harris będzie w stanie przeprowadzić pierwsze systemy Viper Shield już w 2025. "Jest już w fazie produkcji na potrzeby międzynarodowych partnerów programu F-16" - tłumaczy Ed Zoiss, prezes działu Space and Airborne Systems w L3Harris.

Co potrafi Viper Shield?

Co potrafi Viper Shield? Po pierwsze od razu informuje pilota o namierzeniu przez systemy ziemia-powietrze, a potem system automatycznie, bez udziału pilota zakłóca radar wystrzelonego pocisku, by nie mógł zostać naprowadzony na cel. To znacznie poprawia skuteczność systemu, który będzie reagował szybciej niż człowiek, a w takiej sytuacji liczy się każda sekunda. Do tego system dysponuje pełną biblioteką systemów obrony przeciwnika i w ten sposób może je bez żadnych pomyłek atakować elektronicznie.

Amerykanie zaoferowali system Viper Shield Polsce

Jak zapewnia producent, system jest w pełni kompatybilny z polskimi F-16, do tego znalazł się w ofercie modernizacji naszych myśliwców, którą w październiku 2024 amerykański departament obrony złożył Polsce.