Ukraińskie drony w akcji – jak doszło do ataku?

17 lutego 2025 roku siedem ukraińskich dronów uderzyło w stację „Kropotkin” w Kraju Krasnodarskim, krytyczny punkt na trasie eksportowej kazachskiej ropy. Uderzenie ukraińskich dronów doprowadziło do poważnych zniszczeń i całkowitego wstrzymania pracy obiektu. Oczekuje się, że naprawy zajmą co najmniej 1,5 do 2 miesięcy, co oznacza potężne straty dla kazachskich firm wydobywczych.

Kto straci najwięcej?

Atak najmocniej uderzy w międzynarodowe koncerny naftowe działające w Kazachstanie. Wśród poszkodowanych firm są giganci, tacy jak amerykańskie Chevron i ExxonMobil, europejskie Eni i Shell oraz inne globalne przedsiębiorstwa. Wiele z nich operuje na zasadach umów o podziale produkcji (PSA), co oznacza, że każda przerwa w wydobyciu przekłada się na miliardowe straty.

Rosja na plusie – mniej kazachskiej ropy, wyższe ceny

Paradoksalnie, atak może przynieść korzyści Rosji. Mniejsze dostawy kazachskiej ropy na rynek oznaczają wzrost cen surowca, co w konsekwencji przekłada się na większe wpływy do rosyjskiego budżetu. W sieci pojawiły się spekulacje, że Rosja może opóźniać naprawę stacji, by maksymalnie wydłużyć okres ograniczonej podaży kazachskiej ropy.

W nieoficjalnych komentarzach prorosyjscy publicyści sugerują nawet, że Kreml powinien odwlekać prace remontowe, dopóki Zachód nie zgodzi się na złagodzenie sankcji i dostawy sprzętu do naprawy infrastruktury. Podobnie zasugerował wczoraj w swojej publicznej wypowiedzi sam Putin, podkreślając że przywrócenie tranzytu kazachskiej ropy to nie problem władz Rosji i to nie ona nakładała sankcje utrudniające naprawę stacji. Tymczasem kazachski rząd stoi przed trudnym zadaniem – jak szybko przywrócić eksport i uniknąć dalszych strat?

Globalne skutki – czy ropa podrożeje?

Zakłócenia w dostawach kazachskiej ropy mogą wpłynąć na światowe ceny paliw. KТK odpowiada za transport znacznej części kazachskiego eksportu ropy, a jego miesięczna przepustowość sięgała w rekordowym okresie 6,45 mln ton. W dłuższej perspektywie, jeśli naprawy się przeciągną, globalne rynki mogą odczuć skutki zmniejszonej podaży.

Atak na „Kropotkin” pokazuje, jak wojna na Ukrainie wpływa na światową gospodarkę. Czy Kazachstan poradzi sobie z tym kryzysem, czy też będzie zmuszony szukać nowych tras eksportowych? Nie wiemy, jednak jedno jest pewne – skutki tego uderzenia będą odczuwalne długo i moga prowadzić do wzrostu cen paliw.