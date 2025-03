Możliwy sabotaż

Informację o podejrzeniu przestępstwa potwierdził gazecie rzecznik służb specjalnych SAPO Johan Wikstroem, który podkreślił, że sprawą zajmuje się policja.

Susanne Bjergegaard-Pettersson, odpowiedzialna we władzach Gotlandii za działanie sieci wodociągów i kanalizacji, uściśliła, że doszło do przerwania dostaw prądu do pomp.

Największa wyspa na Bałtyku

Gotlandia to największa na Bałtyku wyspa o powierzchni 3183 km kw., zamieszkała przez 61 tys. osób. Jej strategiczne położenie na południowy wschód od wybrzeży Szwecji spowodowało, że na wyspę w ostatnich latach powróciło szwedzkie wojsko.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)