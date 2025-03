Nie podano powodów zarządzenia

Nie jest jasne, jak długo zarządzenie pozostanie w mocy. Nie ujawniono także powodów, które skłoniły do jego podjęcia. Zmiana następuje w kontekście wysiłków prezydenta Trumpa, zmierzających do zakończenia agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

O dyrektywie pierwszy raz powiadomił „The Record”, publikacja informacyjna poświęconą cyberbezpieczeństwu. Zrodziło to w mediach amerykańskich sporo komentarzy.

Według CBS News wysoki rangą urzędnik obrony USA powiedział: „Ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego, nie komentujemy, ani nie omawiamy spraw cyberwywiadu, jego planów ani operacji. Dla sekretarza Hegsetha nie ma większego priorytetu niż bezpieczeństwo żołnierzy we wszystkich operacjach, w tym w przestrzeni cybernetycznej.”

Indagowany w niedzielnym programie CBS „Face the Nation with Margaret Brennan”, republikański kongresman Mike Turner, który zasiada w Komisji ds. Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów i był przewodniczącym Komisji ds. Wywiadu tej izby, odpowiedział, że nie ma pojęcia, o czym mowa.

Gdy został przyciśnięty przez prowadzącego, dodał: „Biorąc pod uwagę to, co wiem o działaniach Rosji przeciwko USA, jestem pewien, że obecny stan operacji USA nie pasuje do takiej charakterystyki.”

Z kolei w programie CNN „State of the Union” doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, Mike Waltz, przyznał, że również nie wiedział o tej dyrektywie.

Zapytany, czy były rozmowy o wstrzymaniu ofensywnych operacji cybernetycznych przeciwko Rosji, Waltz oznajmił: „To nie było częścią naszych dyskusji. Będą wszelkiego rodzaju marchewki i kije, aby zakończyć tę wojnę.”

Próba zdobycia przychylności Putina?

NBC News przytacza opinię lidera mniejszości demokratycznej w Senacie, Chucka Schumera. Określił on w niedzielę decyzję administracji o wstrzymaniu ofensywnych operacji cybernetycznych przeciwko Rosji jako próbę zdobycia przez Trumpa przychylności Putina.

„Donald Trump jest tak zdesperowany, aby zdobyć względy bandyty pokroju Władimira Putina, że wydaje się, iż daje mu wolną rękę, podczas gdy Rosja kontynuuje cyberoperacje i ataki na krytyczną amerykańską infrastrukturę, zagrażając naszemu bezpieczeństwu gospodarczemu i narodowemu. (…) To krytyczny błąd strategiczny Donalda Trumpa, że jednostronnie rozbraja się wobec Putina” — argumentował Schumer.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)