Fala ochotników do rosyjskiej armii! Efekt Trumpa?

W Moskwie gwałtownie rośnie liczba chętnych do podpisania kontraktu z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Tylko w ciągu pierwszych dziesięciu dni kwietnia 2025 roku do armii zgłosiło się 993 osoby – to niemal dwa razy więcej niż w analogicznych okresach stycznia, lutego i marca, gdy liczba ta oscylowała wokół 500.