Chińska technologia kontra francuska legenda

Zestrzelenia indyjskich samolotów miały zostać dokonane przy użyciu nowoczesnych chińskich myśliwców J-10C, uzbrojonych w rakiety PL-15E – długiego zasięgu typu powietrze-powietrze. Minister spraw zagranicznych Pakistanu publicznie potwierdził użycie tej broni i przekazał, że Pekin został już poinformowany o „powietrznych zwycięstwach” swojego sprzętu.

Reklama

/> />

Reklama

Reklama

Rakiety PL-15E to eksportowa wersja chińskiej technologii inspirowanej rosyjskimi rakietami R-37M. W wariancie przeznaczonym dla Pakistanu ich zasięg wynosi około 145 km, co wystarczyło, by dosięgnąć indyjskie maszyny nad terytorium Indii – zestrzelono je w Bhatindzie, Ahnure i Awantipurze. To oznacza, że Pakistan zdołał wykryć, namierzyć i wyeliminować zagrożenie z daleka. Zawiodła Indyjska taktyka i także francuskie systemy walki ochrony myśliwca.

/> />

Zakupy, które się opłaciły?

W ostatnich latach Pakistan zainwestował miliardy dolarów w modernizację sił powietrznych – głównie dzięki zakupom z Chin. Do służby weszły myśliwce JF-17 Block III oraz J-10C – oba modele dostosowane do współpracy z nowoczesnymi radarami i pociskami dalekiego zasięgu. Dodatkowo Islamabad dysponuje samolotami wczesnego ostrzegania, takimi jak ZDK-03 Karakorum Eagle (chińska konstrukcja) oraz szwedzki Saab 2000 AEW&C.

Ta kombinacja pozwoliła Pakistańczykom stworzyć kompleksowy system kontroli przestrzeni powietrznej, który – jak się okazuje – skutecznie przewyższył indyjską sieć obrony. Choć New Delhi również posiada nowoczesne radary i rakiety Meteor, ich przewaga technologiczna nie przełożyła się na realne zwycięstwo.

Pierwsze starcie nowoczesnych myśliwców zakończone klęską Indii

Jednym z zestrzelonych maszyn był pierwszy dostarczony do Indii Rafale z numerem BS 001 – symbol prestiżu i francuskiej technologii. Jego szczątki odnaleźli lokalni mieszkańcy, a według doniesień jest to pierwszy przypadek, gdy Rafale został strącony w walce. To cios nie tylko dla indyjskich sił powietrznych, ale i dla ich francuskiego producenta — Dassault Aviation — który natychmiast odczuł skutki tej porażki na giełdzie (akcje spadły o 1,84%).

/> />

Czy Chiny wygrają wojnę o rynek broni?

Eksperci zgodnie twierdzą, że sukcesy pakistańskich sił powietrznych mogą zapoczątkować nowy rozdział w globalnym handlu bronią. Chiny już teraz zdobywają rynki Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji, oferując sprzęt równie nowoczesny jak amerykański czy europejski, ale znacznie tańszy.

Spektakularne zestrzelenie francuskich Rafale przez chińskie rakiety może przekonać kolejne kraje do zmiany dostawcy uzbrojenia. Szczególnie że – jak pokazuje ten incydent – posiadanie nowoczesnego sprzętu nie wystarcza, jeśli nie potrafi się go skutecznie używać.

Gra nerwów między mocarstwami nuklearnymi

Wraz z eskalacją konfliktu rosną również obawy o możliwe użycie siły na większą skalę. Pakistan już zadeklarował, że „ma pełne prawo odpowiedzieć z całą siłą”, a Indie zapowiadają dalsze operacje antyterrorystyczne. Ofiary są już po obu stronach granicy – zarówno wśród wojskowych, jak i cywilów.

Światowe mocarstwa wezwała strony do deeskalacji, a linie lotnicze zaczęły omijać pakistańską przestrzeń powietrzną. Tymczasem świat z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń między dwoma sąsiadami z głowicami nuklearnymi.