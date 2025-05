Rakiety na odległość 160 kilometrów

Według źródeł pakistańskich, wymiana ognia toczyła się na niespotykanych dystansach — nawet do 160 kilometrów. Jak poinformował anonimowo CNN pakistański oficer, Choć żadna ze stron nie zdecydowała się wkroczyć w przestrzeń powietrzną przeciwnika, intensywność starcia była ogromna. Pakistan poinformował, że zdołał zestrzelić pięć indyjskich samolotów, choć Indie nie potwierdziły tych strat. Pakistanowi przewagę miały zapewnić chińskie rakiety PL-15E, które stanowią analog rosyjskich R-37M. Warto dodać, że Indie nie kupiły rosyjskich rakiet R-37M.

Reklama

/> />

Reklama

Duch 2019 roku wciąż krąży nad granicą

Wielu komentatorów przypomina wydarzenia z 2019 roku, kiedy to indyjski pilot został zestrzelony i pojmany na terytorium Pakistanu. Tamta porażka była szeroko komentowana i uznana za upokorzenie dla Indii — dlatego teraz obie strony wolały trzymać się granicy, unikając powtórki.

Chińskie rakiety kontra Rafale za 250 milionów

Pakistański minister spraw zagranicznych Ishaq Dar ogłosił, że pakistańskie myśliwce chińskiej produkcji J-10C zestrzeliły 5 indyjskich samolotów, w tym Rafale, warte 250 milionów dolarów każdy. Do ataku miały zostać użyte nowoczesne chińskie rakiety powietrze-powietrze PL-15E. Zdjęcia z ziemi potwierdzają zestrzelenie co najmniej dwóch Rafale’a. Znaleziono również fragmenty fotela katapultowego K-36DM, co może świadczyć o zniszczeniu indyjskiego myśliwca MiG-29 lub Su-30MKI.