Nowy front na północnym wschodzie Ukrainy

Na początku marca rosyjskie wojska rozpoczęły działania ofensywne w obwodzie sumskim, skupiając się na wsiach położonych tuż przy granicy. Walki objęły między innymi miejscowości Noweńke, Żurawka, Wesełiwka i Basivka. W regionie trwały intensywne starcia, a linia frontu przesuwała się dynamicznie. Rosjanie wykorzystywali piechotę i szybkie pojazdy w tym quady, by zdobywać kolejne punkty w terenie.

Rosyjskie działania skupione na logistyce

Celem rosyjskiej wiosennej ofensywy było m.in. zakłócenie ukraińskiej logistyki w regionie, zwłaszcza w kierunku miejscowości Sudża i Junakowka. To właśnie przez Junakowkę przebiegała jedna z głównych tras zaopatrzenia ukraińskich sił operujących w rejonie Kurska. Mimo początkowego oporu, rosyjskie oddziały przebiły się przez granicę i stopniowo umacniały swoje pozycje.

Przełom w Lokni: strategiczny punkt w rękach Rosjan

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni było zajęcie Lokni przez rosyjskie wojska. Loknia to niewielka wieś w obwodzie sumskim, położona około 8 kilometrów od granicy rosyjskiej i zaledwie 2 kilometry na północ od Junakowki. Jej położenie czyni ją kluczowym punktem – kontrola nad Loknią pozwala na błyskawiczne zablokowanie dostępu do Junakowki, przez którą przebiegała trasa N07, używana wcześniej do zaopatrywania ukraińskich jednostek atakujących na kierunku kurskim.

Blokada Junakowki — poważne konsekwencje

Obecność rosyjskich sił w Lokni oznacza realne zagrożenie dla ukraińskiej logistyki. Przecięcie tej arterii może znacząco utrudnić przemieszczanie sprzętu i ludzi na froncie północnym. W praktyce oznacza to, że Rosjanie uzyskali narzędzie do izolowania ukraińskich pozycji w tej części Sumszczyzny, co wpłynie na przebieg dalszych działań wojennych. Wojska Ukrainy będą musiały odejść dalej od granic Rosji na tym obszarze.

DeepState: Rosja tworzy pas przygraniczny w obwodzie sumskim

Informacje o tworzeniu kontrolowanego przez Rosję pasa przygranicznego opublikował niedawno ukraiński projekt analityczny DeepState. Według ich danych, rosyjskie wojska umocniły się już na odcinku Wesełiwka–Żurawka–Noweńke–Basivka, a zajęcie Lokni może być początkiem dalszego pogłębiania tej strefy. DeepState zwraca uwagę, że celem Rosji jest ustanowienie „strefy buforowej” po ukraińskiej stronie granicy, co może trwale zmienić układ sił w tym rejonie. Cel ten zadeklarował niedawno Putin, podczas swojej wizyty w obwodzie kurskim.