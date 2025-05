Rosjanie przełamują front: nowe kierunki natarcia z południa i wschodu

Rosyjskie siły zbrojne uderzyły niespodziewanie z trzeciego kierunku na południowym froncie, przełamując ukraińską obronę. Początkowo działania były ograniczone do dwóch osi ataku w okolicach Konstantynówki, jednak po przerwie związanej z obchodami Dnia Zwycięstwa Rosjanie rozpoczęli pełnoskalową ofensywę. Według analiz ukraińskiego infokanału Deep State, w ciągu ostatnich 48 godzin miały miejsce znaczące przesunięcia linii frontu, zwłaszcza na południu. Rosjanie zajęli kluczowe wsie między osiami natarcia i rozpoczęli szturm w kierunku Zoryi, zmuszając ukraińskie oddziały do odwrotu.

Pokrowsk pod presją: droga przez Malinówkę, Nową Poltawkę i Nowooleńiwkę

Na linii Elizawetówka–Malinowka–Nowa Połtawka–Nowolieniwki wróg osiąga kolejne sukcesy terytorialne. Według Deep State, Rosjanie zajęli większość Malinówki, Nowooleńiwki oraz otaczają Nową Poltawkę. Choć całość miejscowości nie jest jeszcze okupowana, ukraińskie źródła ostrzegają, że może to być kwestia kilku dni.

Te postępy otwierają Rosjanom możliwość okrążenia Pokrowska i Mirnogrodu od wschodu i południa. Jednocześnie pojawiło się zagrożenie dla tras logistycznych prowadzących w głąb regionu.

Uderzenie na Toreck i Romanivkę: logistyka zagrożona

Na odcinku Toreckim Rosjanie próbują zdobyć Romanivkę, aby móc posunąć się w kierunku Ołeksandro-Kalinowego i Kateryniwki. Jak podaje Deep State, ich celem jest przejęcie kluczowej drogi H-20 i zmuszenie ukraińskich sił do odwrotu spod Starej Mikołajewki. Rosyjskie drony powodują ogromne straty, rozbijając pozycje i uderzając w infrastrukturę zaopatrzeniową. Zdaniem analityków, to właśnie logistyka jest jednym z głównych celów rosyjskich działań na tym odcinku.

Bogatyr i Bahatyr: różne nazwy, ten sam koszmar

Rosjanie kontynuują natarcie na wieś Bogatyr (znaną także jako Bahatyr), która ma strategiczne znaczenie logistyczne. Po zdobyciu Rozlywu, wojska rosyjskie zajęły południową i południowo-wschodnią część miejscowości. Zgodnie z raportem Deep State, przeciwnik przygotowuje się do szturmu na centrum, jednocześnie gromadząc piechotę na zdobytych terenach. Powyżej Bogatyra znajduje się Ołeksijiwka i droga w kierunku Andrijiwki – obszar, który może posłużyć Rosjanom do dalszych ataków dronowych i rozpoznawczych.

Rosjanie podchodzą pod granice Dniepropietrowska

W rejonie Nowosarhivki, Rosjanie niespodziewanie ruszyli bokiem – omijając silnie bronioną wioskę, zaatakowali Nową Lewkę i przejęli dużą część terenu. Obecnie dzieli ich już tylko 800 metrów od granicy obwodu dniepropietrowskiego. Z kolei w rejonie Horowowego są tylko 1,2 km od osiągnięcia tego samego celu. To pierwszy raz od dawna, kiedy linia frontu niebezpiecznie zbliża się do tego ważnego regionu centralnej Ukrainy.

Ofensywa w rejonie Nowej Silki: Rosja rozbija linię obrony

Największe postępy Rosja odnotowała w rejonie Nowej Silki i Ołeksijówki. Z trzech kierunków atakuje miasto, jednocześnie zajmując większość Bahatyra i rozbijając południową linię obrony. Według DeepState, to właśnie tu dochodzi do największej destabilizacji ukraińskich pozycji. Na wschodzie Rosjanie przełamali główną linię obrony i zajęli rozległe tereny, co może doprowadzić do całkowitego przejęcia kontroli nad obwodem donieckim.

Cichy front – potężne uderzenie: logistyka i dowodzenie na celowniku

Oprócz działań ofensywnych, Rosjanie prowadzą zmasowane ataki na ukraińskie zaplecze. Według relacji wideo i zdjęć krążących w sieci, ostrzelane zostały magazyny amunicji, stanowiska dowodzenia i punkty mobilizacyjne.

Deep State potwierdza, że te działania osłabiają ukraińską zdolność do reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację na froncie.