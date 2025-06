Kolumbia zaskakuje skalą zaangażowania

Aż 209 obywateli Kolumbii poległo walcząc po stronie Ukrainy. Dla porównania: to prawie trzykrotnie więcej niż w przypadku Gruzji, która zajmuje drugie miejsce. Dlaczego tak wielu Kolumbijczyków? Analitycy podejrzewają, że to efekt zorganizowanego naboru wśród byłych wojskowych, dla których wojna stała się sposobem na życie – i śmierć.

Reklama

Polacy wśród poległych

Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce państw, których obywatele oddali życie za Ukrainę – zginęło co najmniej 17 Polaków. To więcej niż z Niemiec, Kanady czy Australii. Choć oficjalnie Polska nie wysyła żołnierzy na front, wielu naszych obywateli postanowiło dołączyć do ukraińskich jednostek jako ochotnicy, często mając już doświadczenie wojskowe.

Niedawno w gronie poległych w Ukrainie Polaków znalazł się Krzysztof Gorzelak – dziennikarz i twórca portalu Nasze Kielce. Miał 45 lat i zginął w Ukrainie jako ochotnik. Dwa lata wcześniej zdecydował się porzucić codzienne życie i wyruszyć walczyć przeciw rosyjskiej inwazji. "Zginął śmiercią żołnierza" tyle wiemy z internetowego nekrologu. Pozostawił po sobie córkę. Ponieważ zestawienie zostało sporządzone na 22 maja, a wiadomość o śmierci Krzysztofa Gorzelaka jest z samego końca maja to można założyć że nie ma go w tym zestawieniu.

USA, Gruzja, Białoruś – kto jeszcze walczy z Rosją

Amerykanie i Gruzini są jednymi z najliczniejszych ochotników – odpowiednio 77 i 80 ofiar. Gruzini toczą swoją "długą wojnę" z Rosją od czasu wojny w Osetii Południowej. Amerykanie często przyjeżdżają jako byli żołnierze, a czasem – poszukiwacze wrażeń. Interesująca jest wysoka liczba Białorusinów (51), co pokazuje, że nie wszyscy obywatele tego kraju popierają politykę Łukaszenki.

Pełne zestawienie: z jakich krajów pochodzą polegli ochotnicy?

Dane opublikowane przez portal LostArmour (aktualne na 22.05.2025) i sporządzone na podstawie odnalezionych nekrologów pokazują, że walcząc za Ukrainę zginęło:

Kolumbia – 209

Gruzja – 80

USA – 77

Białoruś – 51

Wielka Brytania – 35

Rosja – 28

Brazylia – 19

Polska – 17

Francja – 16

Azerbejdżan – 15

Kanada – 14

Niemcy, Hiszpania – po 11

Australia – 10

Finlandia, Szwecja, Izrael, Peru – po 9

Niezidentyfikowani cudzoziemcy– 8

Francuski Legion – 7

Irlandia, Dania, Czechy – po 5

Sri Lanka, Włochy, Estonia, Litwa, Nowa Zelandia – po 4

Łotwa, Chorwacja, Holandia, Portugalia, Chile, Argentyna – po 3

Rumunia, Wenezuela, Turcja, Meksyk, Kazachstan, Japonia, Mołdawia, Liban, Tajwan – po 2

Grecja, Słowacja, Chiny, Barbados, Szwajcaria, RPA, Korea Płd., Bułgaria, Kostaryka, Tadżykistan, Belgia, Syria, Norwegia, Albania, Armenia – po 1.

Łącznie ofiary pochodzą z ponad 60 krajów. Należy założyć ze nie sa to pełne dane tylko informacje o tych co bardziej medialnych stratach. O znacznej części ochotników informacje o ich śmierci mogą nie być publikowane. Jednak zestawienie wyraźnie pokazuje, że wojna w Ukrainie jest konfliktem, który przyciągnął ludzi z całego świata , ideowych lub szukających pieniędzy czy przygody.